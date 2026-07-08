Невикористана відпустка військових не згорає: як отримати компенсацію при звільненні

Під час звільнення військовослужбовці можуть використати невикористані дні відпустки або отримати за них грошову компенсацію.

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Під час дії воєнного стану військовослужбовці мають право на 30 календарних днів щорічної основної відпустки. Якщо скористатися нею повністю не вдалося, невикористані дні не втрачаються.

Як нагадали в Сумському обласному ТЦК та СП, під час звільнення військовослужбовець може використати невикористані дні відпустки перед виключенням зі списків особового складу військової частини або отримати грошову компенсацію за всі невикористані дні щорічної основної та додаткової відпусток, у тому числі за попередні роки.

Розмір компенсації визначається на підставі грошового забезпечення військовослужбовця за останньою штатною посадою.

Як отримати компенсацію

Для отримання виплати під час звільнення необхідно подати рапорт командиру військової частини з проханням виплатити грошову компенсацію за невикористані дні відпустки.

Таким чином, якщо через виконання службових обов’язків військовослужбовець не зміг скористатися правом на відпустку, ці дні не втрачаються — їх можна використати перед звільненням або отримати за них грошову компенсацію.

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