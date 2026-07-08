Не телевізор і не холодильник — який прилад витрачає найбільше електроенергії вдома

Бойлер не просто нагріває воду, а й постійно підтримує її задану температуру і автоматично регулярно вмикається протягом доби задля компенсації втрати тепла.

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Зростання вартості електроенергії змушує українців уважніше ставитися до споживання ресурсів і шукати способи зменшити комунальні витрати. Водночас поширена думка, що найбільше електрики в оселі використовують холодильник, пральна або сушильна машини, є помилковою. Найбільшим джерелом витрат електроенергії в домогосподарстві є електричний водонагрівач — бойлер.

Як повідомляють експерти, що саме бойлер може споживати найбільшу частину електроенергії через особливості своєї роботи. Бойлер не лише нагріває воду, а й постійно підтримує встановлену температуру. Протягом доби пристрій автоматично вмикається, щоб компенсувати втрати тепла.

Обсяг споживання електроенергії залежить від кількох факторів:

місткості бака;

встановленої температури нагріву;

якості теплоізоляції приладу;

кількості гарячої води, яку використовує родина.

Для порівняння, сучасна енергоефективна побутова техніка в середньому споживає за рік:

холодильник, який працює безперервно, — 100-250 кВт·год;

посудомийна машина — 150-270 кВт·год;

сушильна машина — 300-600 кВт·год.

Водночас один електричний бойлер може забезпечувати від 20% до 30% усього енергоспоживання середньостатистичного домогосподарства.

Експерти радять підбирати об’єм водонагрівача залежно від кількості людей у родині. Під час звичайного душу одна людина витрачає приблизно 30-50 літрів змішаної теплої води.

Рекомендовані об’єми:

50-80 літрів — для 1-2 осіб, які переважно приймають душ;

80-120 літрів — для родини з 3-4 людей;

від 120 літрів — для великих сімей або тих, хто часто користується ванною.

Також важливе місце встановлення бойлера. Якщо прилад розташований у холодному приміщенні або гарячі труби не мають ізоляції, вода швидше охолоджується, через що пристрій частіше вмикається.

Щоб знизити споживання електрики, рекомендують:

встановити температуру нагріву на рівні 55-60 °C;

регулярно очищати бойлер від накипу;

ізолювати труби гарячої води;

частіше обирати душ замість ванни;

використовувати водозберігаючі насадки та аератори;

підбирати бойлер відповідного об’єму для потреб родини.

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