Не телевизор и не холодильник — какой прибор тратит больше электроэнергии дома

Бойлер не просто нагревает воду, но постоянно поддерживает ее заданную температуру и автоматически регулярно включается в течение суток для компенсации потери тепла.

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Рост стоимости электроэнергии заставляет украинцев внимательнее относиться к потреблению ресурсов и искать способы сократить коммунальные расходы. При этом распространенное мнение о том, что больше всего электроэнергии в доме потребляют холодильник, стиральная или сушильная машина, является ошибочным. Главным источником расхода электроэнергии в домохозяйстве является электрический водонагреватель — бойлер.

Как сообщают эксперты, именно бойлер может потреблять наибольшую часть электроэнергии из-за особенностей своей работы. Он не только нагревает воду, но и постоянно поддерживает заданную температуру. В течение суток устройство автоматически включается, чтобы компенсировать потери тепла.

Объем потребления электроэнергии зависит от нескольких факторов:

объема бака;

установленной температуры нагрева;

качества теплоизоляции прибора;

количества горячей воды, которое использует семья.

Для сравнения, современная энергоэффективная бытовая техника в среднем потребляет за год:

холодильник, работающий непрерывно, — 100–250 кВт·ч;

посудомоечная машина — 150–270 кВт·ч;

сушильная машина — 300–600 кВт·ч.

При этом один электрический бойлер может обеспечивать от 20% до 30% всего энергопотребления среднестатистического домохозяйства.

Эксперты советуют подбирать объем водонагревателя в зависимости от количества человек в семье. Во время обычного душа один человек расходует примерно 30–50 литров смешанной теплой воды.

Рекомендуемые объемы:

50–80 литров — для 1–2 человек, которые преимущественно принимают душ;

80–120 литров — для семьи из 3–4 человек;

от 120 литров — для больших семей или тех, кто часто пользуется ванной.

Также важное значение имеет место установки бойлера. Если прибор расположен в холодном помещении или трубы горячего водоснабжения не имеют теплоизоляции, вода быстрее остывает, из-за чего устройство чаще включается.

Чтобы снизить потребление электроэнергии, рекомендуется:

установить температуру нагрева на уровне 55–60 °C;

регулярно очищать бойлер от накипи;

изолировать трубы горячего водоснабжения;

чаще выбирать душ вместо ванны;

использовать водосберегающие насадки и аэраторы;

подбирать бойлер соответствующего объема в зависимости от потребностей семьи.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», в Украине единственное жилье не могут продать для погашения долгов за коммунальные услуги, если сумма задолженности не превышает 50 минимальных заработных плат. В 2026 году этот порог составляет 432 350 гривен.

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Только в случае, если этих активов недостаточно, может рассматриваться вопрос об обращении взыскания на недвижимость.