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Не телевизор и не холодильник — какой прибор тратит больше электроэнергии дома

19:03, 8 июля 2026
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Бойлер не просто нагревает воду, но постоянно поддерживает ее заданную температуру и автоматически регулярно включается в течение суток для компенсации потери тепла.
Не телевизор и не холодильник — какой прибор тратит больше электроэнергии дома
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Рост стоимости электроэнергии заставляет украинцев внимательнее относиться к потреблению ресурсов и искать способы сократить коммунальные расходы. При этом распространенное мнение о том, что больше всего электроэнергии в доме потребляют холодильник, стиральная или сушильная машина, является ошибочным. Главным источником расхода электроэнергии в домохозяйстве является электрический водонагреватель — бойлер.

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Как сообщают эксперты, именно бойлер может потреблять наибольшую часть электроэнергии из-за особенностей своей работы. Он не только нагревает воду, но и постоянно поддерживает заданную температуру. В течение суток устройство автоматически включается, чтобы компенсировать потери тепла.

Объем потребления электроэнергии зависит от нескольких факторов:

  • объема бака;
  • установленной температуры нагрева;
  • качества теплоизоляции прибора;
  • количества горячей воды, которое использует семья.

Для сравнения, современная энергоэффективная бытовая техника в среднем потребляет за год:

  • холодильник, работающий непрерывно, — 100–250 кВт·ч;
  • посудомоечная машина — 150–270 кВт·ч;
  • сушильная машина — 300–600 кВт·ч.

При этом один электрический бойлер может обеспечивать от 20% до 30% всего энергопотребления среднестатистического домохозяйства.

Эксперты советуют подбирать объем водонагревателя в зависимости от количества человек в семье. Во время обычного душа один человек расходует примерно 30–50 литров смешанной теплой воды.

Рекомендуемые объемы:

  • 50–80 литров — для 1–2 человек, которые преимущественно принимают душ;
  • 80–120 литров — для семьи из 3–4 человек;
  • от 120 литров — для больших семей или тех, кто часто пользуется ванной.

Также важное значение имеет место установки бойлера. Если прибор расположен в холодном помещении или трубы горячего водоснабжения не имеют теплоизоляции, вода быстрее остывает, из-за чего устройство чаще включается.

Чтобы снизить потребление электроэнергии, рекомендуется:

  • установить температуру нагрева на уровне 55–60 °C;
  • регулярно очищать бойлер от накипи;
  • изолировать трубы горячего водоснабжения;
  • чаще выбирать душ вместо ванны;
  • использовать водосберегающие насадки и аэраторы;
  • подбирать бойлер соответствующего объема в зависимости от потребностей семьи.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», в Украине единственное жилье не могут продать для погашения долгов за коммунальные услуги, если сумма задолженности не превышает 50 минимальных заработных плат. В 2026 году этот порог составляет 432 350 гривен.

Прежде чем рассматривать возможность обращения взыскания на квартиру, государственный или частный исполнитель должен проверить наличие денежных средств на банковских счетах должника, обратить взыскание на часть официальной заработной платы или пенсии в пределах, установленных законом, а также на иное имущество, в частности автомобиль или ценную бытовую технику.

Только в случае, если этих активов недостаточно, может рассматриваться вопрос об обращении взыскания на недвижимость. 

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