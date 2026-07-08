Неиспользованный отпуск военнослужащих не сгорает: как получить компенсацию при увольнении

При увольнении военнослужащие могут использовать неиспользованные дни отпуска или получить за них денежную компенсацию.

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Во время действия военного положения военнослужащие имеют право на 30 календарных дней ежегодного основного отпуска. Если воспользоваться им полностью не удалось, неиспользованные дни не теряются.

Как напомнили в Сумском областном ТЦК и СП, при увольнении военнослужащий может использовать неиспользованные дни отпуска до исключения из списков личного состава воинской части или получить денежную компенсацию за все неиспользованные дни ежегодного основного и дополнительного отпусков, в том числе за предыдущие годы.

Размер компенсации определяется на основании денежного довольствия военнослужащего по последней штатной должности.

Как получить компенсацию

Для получения выплаты при увольнении необходимо подать рапорт командиру воинской части с просьбой выплатить денежную компенсацию за неиспользованные дни отпуска.

Таким образом, если из-за выполнения служебных обязанностей военнослужащий не смог воспользоваться правом на отпуск, эти дни не теряются — их можно использовать перед увольнением или получить за них денежную компенсацию.

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