Кабмін запускає експериментальний проєкт щодо видалення аварійних та пошкоджених дерев

Видалення аварійних та пошкоджених зелених насаджень планують за межами населених пунктів.

Фото: vechirniy.kyiv.ua

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Кабінет Міністрів України розпочинає реалізацію експериментального проєкту видалення аварійних, пошкоджених, сухостійних дерев і чагарників за межами населених пунктів. Рішення ухвалено 17 червня. Про це повідомило Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України.

У відомстві підкреслили, що досі законодавство визначало порядок видалення зелених насаджень лише в межах населених пунктів. Водночас для територій за їх межами така процедура була відсутня, що ускладнювало прийняття рішень щодо аварійних та пошкоджених насаджень, які можуть становити небезпеку для людей, інфраструктури або господарської діяльності.

«Ми врегульовуємо питання, яке тривалий час залишалося поза правовим полем. Новий механізм забезпечить прозорі правила для громад і бізнесу, а також дозволить оперативно реагувати на випадки, коли аварійні або пошкоджені насадження потребують видалення», — зазначив заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Олександр Краснолуцький.

Запровадження експериментального проєкту дозволить забезпечити єдиний підхід до прийняття рішень щодо видалення аварійних та пошкоджених насаджень, зменшити кількість порушень у цій сфері та усунути правову невизначеність для громад, землекористувачів і суб’єктів господарювання.

За результатами реалізації експериментального проєкту будуть напрацьовані практичні рішення для подальшого вдосконалення законодавства у сфері охорони навколишнього природного середовища в частині видалення зелених насаджень за межами населених пунктів.

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