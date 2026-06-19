Кабмин запускает экспериментальный проект по удалению аварийных и поврежденных деревьев

Удаление аварийных и поврежденных зеленых насаждений планируется за пределами населенных пунктов.

Фото: vechirniy.kyiv.ua

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Кабинет Министров Украины начинает реализацию экспериментального проекта по удалению аварийных, поврежденных, сухостойных деревьев и кустарников за пределами населенных пунктов. Решение принято 17 июня. Об этом сообщило Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины.

В ведомстве подчеркнули, что до сих пор законодательство определяло порядок удаления зеленых насаждений только в пределах населенных пунктов. В то же время для территорий за их пределами такая процедура отсутствовала, что усложняло принятие решений относительно аварийных и поврежденных насаждений, которые могут представлять опасность для людей, инфраструктуры или хозяйственной деятельности.

«Мы урегулируем вопрос, который длительное время оставался вне правового поля. Новый механизм обеспечит прозрачные правила для громад и бизнеса, а также позволит оперативно реагировать на случаи, когда аварийные или поврежденные насаждения требуют удаления», — отметил заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Александр Краснолуцкий.

Внедрение экспериментального проекта позволит обеспечить единый подход к принятию решений по удалению аварийных и поврежденных насаждений, уменьшить количество нарушений в этой сфере и устранить правовую неопределенность для громад, землепользователей и субъектов хозяйствования.

По результатам реализации экспериментального проекта будут разработаны практические решения для дальнейшего совершенствования законодательства в сфере охраны окружающей природной среды в части удаления зеленых насаждений за пределами населенных пунктов.

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