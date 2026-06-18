Как стать арбитражным управляющим: полный путь от обучения до свидетельства от Минюста

Обучение, стажировка и квалификационный экзамен: как формируется доступ к профессии арбитражного управляющего.

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Арбитражный управляющий играет одну из ключевых ролей в процедурах банкротства и восстановления платежеспособности. Именно от его профессионализма зависит эффективность проведения процедуры неплатежеспособности, баланс интересов должников и кредиторов, а также соблюдение требований законодательства. Министерство юстиции разъяснило, кто может получить статус арбитражного управляющего, какие требования предъявляются к кандидатам, как проходят обучение и стажировка, а также что необходимо для успешной сдачи квалификационного экзамена и получения соответствующего свидетельства.

Кто такой арбитражный управляющий и какую роль он выполняет

Арбитражный управляющий является ключевой фигурой в процедурах неплатежеспособности и банкротства. Именно он обеспечивает проведение процедур в соответствии с требованиями законодательства, защищает права и интересы должников и кредиторов, способствует достижению целей производства по делу о банкротстве (неплатежеспособности).

Арбитражный управляющий — это физическое лицо, получившее соответствующее свидетельство и информация о котором внесена в Единый реестр арбитражных управляющих Украины. Он является субъектом независимой профессиональной деятельности в соответствии со статьей 10 Кодекса Украины по процедурам банкротства.

Для приобретения права осуществлять деятельность арбитражного управляющего лицо должно соответствовать установленным законом требованиям и пройти определенную процедуру подготовки и допуска к профессии.

Требования к кандидатам на должность арбитражного управляющего

В соответствии со статьей 11 Кодекса Украины по процедурам банкротства, арбитражным управляющим может быть гражданин Украины, который:

имеет высшее юридическое или экономическое образование второго (магистерского) уровня;

имеет общий стаж работы по специальности не менее трех лет либо не менее одного года после получения соответствующего высшего образования на руководящих должностях;

прошел обучение и стажировку в течение шести месяцев в порядке, установленном государственным органом по вопросам банкротства;

владеет государственным языком;

сдал квалификационный экзамен.

Кто не может быть арбитражным управляющим

Закон устанавливает ряд ограничений для лиц, желающих работать в этой сфере.

Не может быть арбитражным управляющим лицо:

признанное судом ограниченно дееспособным или недееспособным;

имеющее неснятую или непогашенную судимость;

которое по состоянию здоровья не способно выполнять обязанности арбитражного управляющего;

которому запрещено занимать руководящие должности либо которое подвергнуто административному взысканию в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься деятельностью, связанной с выполнением функций государства или местного самоуправления;

к которому применено дисциплинарное взыскание в виде лишения права на осуществление деятельности арбитражного управляющего, если со дня его применения прошло менее трех лет.

Подготовка будущих арбитражных управляющих

Порядок подготовки кандидатов регулируется Положением о системе подготовки и переподготовки лиц, намеренных осуществлять деятельность арбитражного управляющего, утвержденным приказом Министерства юстиции Украины от 13 августа 2019 года №2536/5.

Подготовка состоит из двух этапов:

Обучение. Стажировка.

В то же время лица, имеющие стаж работы помощником арбитражного управляющего не менее шести месяцев в течение последних двух лет, могут быть освобождены от прохождения стажировки.

Первый этап — обучение на арбитражного управляющего

Обучение проводят учреждения высшего образования и организации, соответствующие требованиям, определенным Министерством юстиции.

Во время курсов кандидаты получают знания в сфере восстановления платежеспособности должников, банкротства и деятельности арбитражного управляющего в производствах о неплатежеспособности.

Обучение проходит на основании договора между кандидатом и учебным заведением.

Основные условия:

продолжительность курсов — не менее одного календарного месяца;

информация об обучении публикуется на сайте Минюста не позднее чем за 15 календарных дней до начала курсов;

после завершения обучения проводится итоговый зачет.

В случае успешной сдачи зачета кандидат получает сертификат о прохождении обучения в сфере восстановления платежеспособности должников или признания их банкротами.

Сертификат действует в течение двух лет со дня выдачи.

Перечень учреждений, имеющих право проводить такие курсы, публикуется на официальном веб-сайте Министерства юстиции Украины.

Второй этап — шестимесячная стажировка

После обучения кандидат проходит стажировку, во время которой должен применить полученные знания на практике и приобрести необходимые профессиональные навыки.

Продолжительность стажировки составляет шесть месяцев.

Для прохождения стажировки лицо обращается в саморегулируемую организацию арбитражных управляющих с соответствующим заявлением.

После завершения стажировки кандидат получает отзыв руководителя стажировки, который в дальнейшем подается в Квалификационную комиссию арбитражных управляющих для допуска к квалификационному экзамену.

Как подать документы на квалификационный экзамен

После завершения обучения и стажировки кандидат обращается в Квалификационную комиссию с заявлением о допуске к сдаче экзамена.

Вместе с заявлением подаются:

копии паспорта;

копия регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика либо документа, который его содержит;

копия диплома магистра юридического или экономического направления;

документ о владении государственным языком;

выписка об отсутствии либо наличии судимости;

документы, подтверждающие трудовой стаж;

медицинская справка о состоянии здоровья по форме №100-2/о;

копия сертификата о прохождении обучения;

отзыв руководителя стажировки либо отзыв о работе помощника арбитражного управляющего;

информационная справка из Реестра коррупционеров;

две цветные фотографии размером 40×30 мм.

В случае изменения фамилии, имени или отчества также необходимо предоставить документы, подтверждающие такие изменения.

После проверки документов Квалификационная комиссия принимает решение о допуске либо отказе в допуске к сдаче экзамена.

Информация о допущенных кандидатах публикуется на сайте Министерства юстиции не позднее чем за семь дней до проведения экзамена.

В случае отказа лицо письменно уведомляют об основаниях такого решения. Отказ можно обжаловать в Квалификационной комиссии в течение одного месяца со дня его получения.

Как проходит квалификационный экзамен

Экзамен проводится в форме автоматизированного анонимного тестирования.

График проведения экзаменов утверждает Квалификационная комиссия. Он публикуется на официальном сайте Министерства юстиции Украины.

Тестовые вопросы разрабатываются и утверждаются Квалификационной комиссией в соответствии с перечнем обязательных тем, определенных Минюстом.

Образцы тестовых заданий также размещаются в открытом доступе на сайте министерства.

После завершения экзамена составляется протокол, который подписывают члены Квалификационной комиссии.

Результаты публикуются на сайте Министерства юстиции Украины.

Лицо, не сдавшее экзамен, имеет право повторно пройти его один раз не ранее чем через шесть месяцев после предыдущей попытки.

Если кандидат не явился на экзамен по уважительным причинам, он может быть повторно допущен к его сдаче по письменному заявлению в течение срока действия сертификата о прохождении обучения.

Как получить свидетельство арбитражного управляющего

Порядок выдачи свидетельства определен приказом Министерства юстиции Украины от 17 октября 2019 года №3191/5.

После успешной сдачи квалификационного экзамена и получения рекомендации Квалификационной комиссии Министерство юстиции выдает свидетельство о праве на осуществление деятельности арбитражного управляющего.

Свидетельство выдается без ограничения срока действия не позднее чем через десять дней со дня поступления рекомендации Квалификационной комиссии.

Документ может быть вручен лично арбитражному управляющему либо его представителю по доверенности.

После выдачи свидетельства информация о новом арбитражном управляющем вносится в Единый реестр арбитражных управляющих Украины не позднее следующего рабочего дня.

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