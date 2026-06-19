Верховный Суд отменил штраф на 92 млн грн: наложенный платеж не приравнивается к расчетным операциям

Верховный Суд отменил многомиллионный штраф и очертил пределы применения фискальных требований в интернет-продажах.

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Верховный Суд подтвердил законность отмены налогового уведомления-решения, которым предпринимателю начислили более 92 млн грн штрафа за якобы проведение расчетных операций без применения регистратора расчетных операций (РРО). Коллегия судей Кассационного административного суда по делу № 520/27700/25 пришла к выводу, что продажа товаров через интернет с полной наложенной оплатой через NovaPay имеет особенности, которые не позволяют автоматически считать такие операции расчетными в понимании Закона Украины о РРО.

Обстоятельства дела

Во время проверки Главное управление Государственной налоговой службы в г. Киеве установило, что ФЛП, который продавал автомобильные шины и диски через интернет-магазин, в 2020–2023 годах реализовал товаров на сумму более 93 млн грн без применения РРО.

Налоговая настаивала, что предприниматель нарушил пункт 1 статьи 3 Закона о РРО, поскольку получал оплату от покупателей через NovaPay без фискализации таких операций.

ГНС утверждала, что NovaPay является лишь платежным посредником и не участвует в правоотношениях купли-продажи. По мнению налоговой, именно продавец обязан проводить расчетные операции через РРО и выдавать покупателю расчетный документ независимо от того, что средства поступают через финансовую компанию.

Налоговая также указывала, что интернет-торговля не освобождает продавца от обязанности применять РРО, а чеки NovaPay подтверждают лишь перевод средств, а не исполнение договора купли-продажи.

Харьковский окружной административный суд отменил налоговое уведомление-решение ГУ ГНС, которым ФЛП были начислены штрафы за нарушение требований по применению РРО.

Суд пришел к выводу, что ФЛП осуществлял интернет-торговлю с наложенным платежом и не получал наличные средства непосредственно от покупателей, а деньги поступали через финансовых посредников. Такие операции, по мнению суда, не всегда являются «расчетными операциями» в понимании Закона о РРО, которые обязывают применять регистраторы расчетных операций.

Суд обратил внимание, что бизнес действовал прозрачно, учет доходов велся в полном объеме, а налоги уплачивались.

Также суд указал, что даже в случае доказательства нарушения налоговая неправильно определила размер штрафов: вместо 100% суммы операций должны были применяться сниженные ставки 10%. В таком случае суммы составили бы примерно 2,57 млн грн за 2020 год и 6,66 млн грн за 2021 год.

Апелляционный суд оставил это решение без изменений и согласился с выводами первой инстанции.

Выводы Верховного Суда

Верховный Суд напомнил, что согласно пункту 1 статьи 3 Закона Украины «О РРО» (в редакции, действовавшей до 31 июля 2020 года), субъекты хозяйствования, осуществляющие расчетные операции в наличной или безналичной форме при продаже товаров и оказании услуг, обязаны проводить такие операции через зарегистрированные РРО или в предусмотренных законом случаях — через расчетные книжки. Также они обязаны выдавать покупателю расчетный документ установленной формы на полную сумму проведенной операции. Эти требования распространяются на все расчеты в сфере торговли, общественного питания и услуг, в том числе с использованием электронных платежных средств.

С 1 августа 2020 года эти нормы были обновлены: законодатель разрешил использование программных РРО и предусмотрел возможность формирования электронных расчетных документов, в том числе с использованием QR-кода или отправкой чека в электронной форме на телефон или электронную почту покупателя.

Пункт 1 статьи 17 Закона «О РРО» предусматривает финансовую ответственность за непроведение расчетных операций через РРО, проведение операций не на полную сумму, а также невыдачу расчетного документа. Размер штрафа зависит от характера нарушения и его повторности.

Также законодательством было предусмотрено временное снижение штрафов, а с 1 января 2022 года — период освобождения от ответственности за отдельные нарушения РРО, кроме отдельных сфер (подакцизные товары, валюта, азартные игры).

Верховный Суд согласился с выводами судов предыдущих инстанций, что оснований для привлечения истца к ответственности по Закону «О РРО» в данном деле нет.

Суды установили, что истец не получал оплату непосредственно от покупателя — ни наличными, ни через платежные карты. Все средства поступали на его счет через небанковское финансовое учреждение, выступавшее посредником в расчетах. Как отметил суд, для признания операции «расчетной» в понимании закона важен прямой расчет между продавцом и покупателем. В данной ситуации такого прямого расчета не было, поскольку средства проходили через третье лицо — финансового посредника.

В то же время операция носила характер наложенного платежа, поскольку на момент отправки товара продавец не мог быть уверен, что покупатель его заберет и оплатит. То есть окончательный расчет фактически возникал только после завершения доставки.

Суд пришел к выводу, что в случае продажи товаров через интернет с наложенным платежом через небанковские платежные сервисы NovaPay в конкретных обстоятельствах дела отсутствует классическая «расчетная операция» в понимании Закона о РРО.

Следовательно, обязанность применять РРО у истца не возникала, а штрафные санкции были применены без надлежащих правовых оснований.

В итоге кассационную жалобу налоговой оставили без удовлетворения, а решения судов предыдущих инстанций — без изменений.

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