Электронные исполнительные документы: на что также стоит обратить внимание работникам аппарата суда

В ГСА разъяснили отдельные положения, имеющие практическое значение при работе с электронными исполнительными документами.

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Территориальное управление ГСА Украины в Одесской области объяснило, на что также стоит обратить внимание работникам аппарата суда при работе с электронными исполнительными документами.

- Исполнительные документы формируются в электронной форме без дополнительного заявления взыскателя.

После создания карточки электронного исполнительного документа сведения автоматически поступают в Электронный кабинет пользователя и отображаются в приложении «Дія». В дальнейшем такие документы могут быть предъявлены к принудительному исполнению через автоматизированное взаимодействие с Автоматизированной системой исполнительного производства (АСИП).

- Бумажная и электронная формы не могут существовать одновременно.

Если взыскатель желает получить исполнительный документ в бумажной форме, он подает соответствующее заявление. В таком случае электронный документ подлежит аннулированию, а суд выдает бумажный экземпляр. Одновременная выдача одному лицу исполнительного документа в бумажной и электронной формах законодательством не допускается.

- В случае выявления ошибок необходимо действовать незамедлительно.

Если после отправки электронного исполнительного документа выявлены неточности или ошибки в реквизитах, работник суда должен аннулировать сформированные сведения в автоматизированной системе документооборота суда и сформировать новые данные с исправленной информацией

- Не все исполнительные документы могут выдаваться в электронной форме.

Если документ подлежит исполнению органами Государственной казначейской службы Украины, налоговыми органами, банковскими учреждениями или другими органами, с которыми в настоящее время отсутствует электронное взаимодействие, такой документ необходимо выдавать исключительно в бумажной форме.

- Контролируйте статус исполнения.

В программных комплексах судов реализована возможность отслеживания движения электронных исполнительных документов и контроля их исполнения в АСИП. Это позволяет оперативно реагировать на возможные ошибки и обеспечивать надлежащее взаимодействие между судом и органами принудительного исполнения решений.

«Правильное формирование электронных исполнительных документов обеспечивает более быстрый доступ граждан к правосудию и оптимизирует рабочее время работников аппарата», — добавили в ГСА.

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