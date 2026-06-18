  1. Судебная практика
  2. / В Украине

Аспирант польского вуза выиграл суд в ТЦК: отказ в отсрочке из-за отсутствия справки ЕГЭБО отменен

20:08, 18 июня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Харьковский окружной административный суд упразднил решение ТЦК об отказе в отсрочке аспиранту польского университета и обязал комиссию повторно рассмотреть его заявление.
Аспирант польского вуза выиграл суд в ТЦК: отказ в отсрочке из-за отсутствия справки ЕГЭБО отменен
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Харьковский окружной административный суд рассмотрел спор о правомерности отказа территориального центра комплектования и созданной при нем комиссии в предоставлении отсрочки от мобилизации гражданину, который обучается на дневной форме в зарубежном высшем учебном заведении. Суд проверил, могло ли отсутствие справки из Единой государственной электронной базы по вопросам образования быть самостоятельным основанием для отказа в отсрочке лицу, которое фактически подтвердило статус соискателя образования за рубежом.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Обстоятельства дела

Истец является соискателем высшего образования по дневной форме обучения в Университете Вест-Индии (Польский кампус в Варшаве), где обучается с февраля 2025 года. Представленные в дело документы также подтверждали, что он получает более высокий образовательный уровень по сравнению с ранее полученным.

29 августа 2025 года он обратился в территориальный центр комплектования с заявлением о предоставлении отсрочки от призыва во время мобилизации на основании пункта 1 части 3 статьи 23 Закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации» как соискатель образования, обучающийся по дневной форме и повышающий образовательный уровень. К заявлению были приложены документы, подтверждающие факт обучения и статус студента.

Комиссия по рассмотрению вопросов предоставления отсрочки от мобилизации решением, оформленным протоколом от 2 сентября 2025 года №9, отказала в предоставлении отсрочки. Основанием отказа было указано нарушение порядка подачи документов, предусмотренного Порядком проведения призыва граждан на военную службу во время мобилизации, а именно отсутствие справки о соискателе образования, сформированной в Единой государственной электронной базе по вопросам образования (ЕГЭБО).

Не согласившись с таким решением, заявитель обратился в административный суд с требованием отменить отказ и обязать уполномоченный орган оформить ему отсрочку.

Позиция суда

Суд отметил, что пункт 1 части 3 статьи 23 Закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации» гарантирует право на отсрочку соискателям профессионального, профессионального предвысшего и высшего образования, которые обучаются по дневной или дуальной форме и получают более высокий образовательный уровень в установленной законом последовательности.

В то же время Порядок №560 действительно предусматривает подачу справки о соискателе образования, сформированной в ЕГЭБО. Однако суд обратил внимание на особенности функционирования этой электронной базы и нормативного регулирования в сфере образования.

Суд установил, что иностранные учебные заведения фактически не имеют доступа к ЕГЭБО Украины и не могут формировать справки образца, установленного украинским законодательством. Следовательно, лица, обучающиеся в зарубежных учебных заведениях, объективно лишены возможности получить такой документ.

Также суд подчеркнул, что реестр субъектов образовательной деятельности в составе ЕГЭБО содержит информацию об учебных заведениях Украины и не охватывает учреждения высшего образования других государств, в частности Польши.

Из материалов дела суд установил, что заявитель действительно обучается по дневной форме в университете за рубежом и повышает свой образовательный уровень. Каких-либо доказательств нарушения последовательности получения образования, предусмотренной частью второй статьи 10 Закона «Об образовании», ответчики не предоставили.

Отдельно суд оценил доводы ответчика о ненадлежащем характере предоставленного военно-учетного документа. Суд указал, что справка, выданная вместо военного билета, хотя и не является самостоятельным видом военно-учетного документа, однако если она выдана уполномоченным органом и содержит сведения о военно-учетном статусе лица, такой документ не может быть проигнорирован органом власти и подлежит оценке как доказательство соответствующих обстоятельств.

Выводы суда

Харьковский окружной административный суд пришел к выводу по делу №520/32305/25, что единственное основание, на которое ссылалась комиссия при отказе в предоставлении отсрочки, — отсутствие справки из ЕГЭБО — не может быть достаточным в ситуации, когда лицо обучается в зарубежном учебном заведении, не имеющем доступа к украинской электронной образовательной базе и не способном сформировать соответствующий документ.

Суд признал противоправным и отменил решение комиссии об отказе в предоставлении отсрочки от мобилизации, оформленное протоколом от 2 сентября 2025 года №9.

Вместе с тем суд не обязал комиссию непосредственно предоставить отсрочку. Учитывая дискреционные полномочия уполномоченного органа, суд обязал комиссию повторно рассмотреть заявление о предоставлении отсрочки и представленные документы с учетом правовых выводов, изложенных в судебном решении.

Кроме того, в пользу истца взысканы судебные расходы в размере 968,96 грн за счет бюджетных ассигнований комиссии.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд Польша Украина судебная практика ТЦК мобилизация отсрочка военнообязанный обучение образование

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

Бронирование сверх лимита: у бизнеса есть только 10 дней на аннулирование отсрочек

Минэкономики выявило превышение лимитов бронирования: предприятиям дали 10 дней на аннулирование сверхнормативных отсрочек.

Мать подарила дочери дом, рассчитывая на уход, а та перестала помогать: ВС объяснил, можно ли отменить договор

Суд подчеркнул, что для разрешения спора о недействительности договора дарения вследствие ошибки необходимо полно исследовать обстоятельства, которые могут свидетельствовать о непонимании дарителем правовой природы сделки.

Конфликт в стенах ОГП: ВСП закрыл дисциплинарное дело в отношении прокурора

ВCП отменил дисциплинарное взыскание с прокурора Генинспекции Офиса Генпрокурора Александра Бондаренко.

В Полтавской области полиция проиграла дело о пьяном вождении в суде из-за неверного показателя температуры на чеке «Драгера»

Внимательность к деталям в протоколе и чеке алкотестера может стать решающей в сохранении права управления и избежании несправедливого штрафа.

ВСП пересмотрел дело прокурора из Киева Олега Билоуса за несвоевременную декларацию добродетели после решения ВС

ВСП пересмотрел дисциплинарное дело прокурора Олега Белоуса после решения Верховного Суда.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]