Харьковский окружной административный суд упразднил решение ТЦК об отказе в отсрочке аспиранту польского университета и обязал комиссию повторно рассмотреть его заявление.

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Харьковский окружной административный суд рассмотрел спор о правомерности отказа территориального центра комплектования и созданной при нем комиссии в предоставлении отсрочки от мобилизации гражданину, который обучается на дневной форме в зарубежном высшем учебном заведении. Суд проверил, могло ли отсутствие справки из Единой государственной электронной базы по вопросам образования быть самостоятельным основанием для отказа в отсрочке лицу, которое фактически подтвердило статус соискателя образования за рубежом.

Обстоятельства дела

Истец является соискателем высшего образования по дневной форме обучения в Университете Вест-Индии (Польский кампус в Варшаве), где обучается с февраля 2025 года. Представленные в дело документы также подтверждали, что он получает более высокий образовательный уровень по сравнению с ранее полученным.

29 августа 2025 года он обратился в территориальный центр комплектования с заявлением о предоставлении отсрочки от призыва во время мобилизации на основании пункта 1 части 3 статьи 23 Закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации» как соискатель образования, обучающийся по дневной форме и повышающий образовательный уровень. К заявлению были приложены документы, подтверждающие факт обучения и статус студента.

Комиссия по рассмотрению вопросов предоставления отсрочки от мобилизации решением, оформленным протоколом от 2 сентября 2025 года №9, отказала в предоставлении отсрочки. Основанием отказа было указано нарушение порядка подачи документов, предусмотренного Порядком проведения призыва граждан на военную службу во время мобилизации, а именно отсутствие справки о соискателе образования, сформированной в Единой государственной электронной базе по вопросам образования (ЕГЭБО).

Не согласившись с таким решением, заявитель обратился в административный суд с требованием отменить отказ и обязать уполномоченный орган оформить ему отсрочку.

Позиция суда

Суд отметил, что пункт 1 части 3 статьи 23 Закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации» гарантирует право на отсрочку соискателям профессионального, профессионального предвысшего и высшего образования, которые обучаются по дневной или дуальной форме и получают более высокий образовательный уровень в установленной законом последовательности.

В то же время Порядок №560 действительно предусматривает подачу справки о соискателе образования, сформированной в ЕГЭБО. Однако суд обратил внимание на особенности функционирования этой электронной базы и нормативного регулирования в сфере образования.

Суд установил, что иностранные учебные заведения фактически не имеют доступа к ЕГЭБО Украины и не могут формировать справки образца, установленного украинским законодательством. Следовательно, лица, обучающиеся в зарубежных учебных заведениях, объективно лишены возможности получить такой документ.

Также суд подчеркнул, что реестр субъектов образовательной деятельности в составе ЕГЭБО содержит информацию об учебных заведениях Украины и не охватывает учреждения высшего образования других государств, в частности Польши.

Из материалов дела суд установил, что заявитель действительно обучается по дневной форме в университете за рубежом и повышает свой образовательный уровень. Каких-либо доказательств нарушения последовательности получения образования, предусмотренной частью второй статьи 10 Закона «Об образовании», ответчики не предоставили.

Отдельно суд оценил доводы ответчика о ненадлежащем характере предоставленного военно-учетного документа. Суд указал, что справка, выданная вместо военного билета, хотя и не является самостоятельным видом военно-учетного документа, однако если она выдана уполномоченным органом и содержит сведения о военно-учетном статусе лица, такой документ не может быть проигнорирован органом власти и подлежит оценке как доказательство соответствующих обстоятельств.

Выводы суда

Харьковский окружной административный суд пришел к выводу по делу №520/32305/25, что единственное основание, на которое ссылалась комиссия при отказе в предоставлении отсрочки, — отсутствие справки из ЕГЭБО — не может быть достаточным в ситуации, когда лицо обучается в зарубежном учебном заведении, не имеющем доступа к украинской электронной образовательной базе и не способном сформировать соответствующий документ.

Суд признал противоправным и отменил решение комиссии об отказе в предоставлении отсрочки от мобилизации, оформленное протоколом от 2 сентября 2025 года №9.

Вместе с тем суд не обязал комиссию непосредственно предоставить отсрочку. Учитывая дискреционные полномочия уполномоченного органа, суд обязал комиссию повторно рассмотреть заявление о предоставлении отсрочки и представленные документы с учетом правовых выводов, изложенных в судебном решении.

Кроме того, в пользу истца взысканы судебные расходы в размере 968,96 грн за счет бюджетных ассигнований комиссии.

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