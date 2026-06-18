Харківський окружний адміністративний суд скасував рішення ТЦК про відмову у відстрочці аспіранту польського університету та зобов’язав комісію повторно розглянути його заяву.

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Харківський окружний адміністративний суд розглянув спір щодо правомірності відмови територіального центру комплектування та створеної при ньому комісії у наданні відстрочки від мобілізації громадянину, який навчається на денній формі в закордонному закладі вищої освіти. Суд перевірив, чи могла відсутність довідки з Єдиної державної електронної бази з питань освіти бути самостійною підставою для відмови у відстрочці особі, яка фактично підтвердила статус здобувача освіти за кордоном.

Обставини справи

Позивач є здобувачем вищої освіти за денною формою навчання в Університеті Вест-Індії (Польський кампус у Варшаві), де навчається з лютого 2025 року. Подані до справи документи також підтверджували, що він здобуває вищий освітній рівень порівняно з раніше отриманим.

29 серпня 2025 року він звернувся до територіального центру комплектування із заявою про надання відстрочки від призову під час мобілізації на підставі пункту 1 частини 3 статті 23 Закону «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» як здобувач освіти, який навчається за денною формою та підвищує освітній рівень. До заяви були додані документи, що підтверджували факт навчання та статус студента.

Комісія з розгляду питань надання відстрочки від мобілізації рішенням, оформленим протоколом від 2 вересня 2025 року №9, відмовила у наданні відстрочки. Підставою відмови було зазначено порушення порядку подання документів, передбаченого Порядком проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, а саме відсутність довідки про здобувача освіти, сформованої в Єдиній державній електронній базі з питань освіти (ЄДЕБО).

Не погодившись із таким рішенням, заявник звернувся до адміністративного суду з вимогою скасувати відмову та зобов’язати уповноважений орган оформити йому відстрочку.

Позиція суду

Суд зазначив, що пункт 1 частини 3 статті 23 Закону «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» гарантує право на відстрочку здобувачам професійної, фахової передвищої та вищої освіти, які навчаються за денною або дуальною формою та здобувають вищий освітній рівень у встановленій законом послідовності.

Водночас Порядок №560 дійсно передбачає подання довідки про здобувача освіти, сформованої в ЄДЕБО. Однак суд звернув увагу на особливості функціонування цієї електронної бази та нормативного регулювання у сфері освіти.

Суд встановив, що іноземні заклади освіти фактично не мають доступу до ЄДЕБО України та не можуть формувати довідки встановленого українським законодавством зразка. Відтак особи, які навчаються в закордонних навчальних закладах, об’єктивно позбавлені можливості отримати такий документ.

Також суд підкреслив, що реєстр суб’єктів освітньої діяльності у складі ЄДЕБО містить інформацію про заклади освіти України і не охоплює заклади вищої освіти інших держав, зокрема Польщі.

З матеріалів справи суд встановив, що заявник дійсно навчається за денною формою в університеті за кордоном та підвищує свій освітній рівень. Будь-яких доказів порушення послідовності здобуття освіти, передбаченої частиною другою статті 10 Закону «Про освіту», відповідачі не надали.

Окремо суд оцінив доводи відповідача про неналежність наданого військово-облікового документа. Суд зазначив, що довідка, видана замість військового квитка, хоча й не є самостійним видом військово-облікового документа, однак якщо її видано уповноваженим органом та вона містить відомості про військово-обліковий статус особи, такий документ не може бути проігнорований органом влади і підлягає оцінці як доказ відповідних обставин.

Висновки суду

Харківський окружний адміністративний суд дійшов висновку у справі № 520/32305/25, що єдина підстава, на яку посилалася комісія при відмові у наданні відстрочки, — відсутність довідки з ЄДЕБО — не може бути достатньою в ситуації, коли особа навчається у закордонному закладі освіти, який не має доступу до української електронної освітньої бази та не може сформувати відповідний документ.

Суд визнав протиправним та скасував рішення комісії про відмову у наданні відстрочки від мобілізації, оформлене протоколом від 2 вересня 2025 року №9.

Разом із тим суд не зобов’язав комісію безпосередньо надати відстрочку. Враховуючи дискреційні повноваження уповноваженого органу, суд зобов’язав комісію повторно розглянути заяву про надання відстрочки та подані документи з урахуванням правових висновків, викладених у судовому рішенні.

Крім того, на користь позивача стягнуто судові витрати у розмірі 968,96 грн за рахунок бюджетних асигнувань комісії.

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