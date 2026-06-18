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Реєстри Мін’юсту не працюватимуть деякий час: коли та чому

13:41, 18 червня 2026
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Проводитимуться планові технічні роботи.
Реєстри Мін’юсту не працюватимуть деякий час: коли та чому
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ДП «Національні інформаційні системи» повідомило, що з 00:00 до 08:00 19 червня проводитиме планові технічні роботи з обслуговування програмного забезпечення Єдиних та Державних реєстрів, створення та забезпечення функціонування яких належить до компетенції Мін'юсту.

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«У зв’язку з чим у вказаний період робота реєстрів буде недоступною», - йдеться у заяві.

Додамо, раніше Державне підприємство «Національні інформаційні системи» повідомляло, що 5 червня в рамках проведених технічних робіт впроваджено оновлене програмне забезпечення Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань

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мінюст НАІС

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