ВРП переглянула справу прокурора з Києва Олега Білоуса за невчасну декларацію доброчесності після рішення ВС

ВРП переглянула дисциплінарну справу прокурора Олега Білоуса після рішення Верховного Суду.

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Вища рада правосуддя розглянула дисциплінарну справу стосовно прокурора Печерської окружної прокуратури міста Києва Олега Білоуса та ухвалила рішення скасувати частково рішення Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів від 6 серпня 2024 року. У новому рішенні мотивувальну частину викладено в іншій редакції, в іншій частині рішення КДКП залишено без змін.

Рішення прийнято 12 голосами «за» при 5 «проти».

Обставини справи

Дисциплінарне провадження розпочалося за скаргою виконувача обов’язків керівника Генеральної інспекції Офісу Генерального прокурора. Підставою стало несвоєчасне подання Олегом Білоусом декларації доброчесності прокурора за 2024 рік (подана 8 квітня, тоді як останній день подання 31 березня).

КДКП кваліфікувала дії прокурора як дисциплінарний проступок, передбачений пунктом 5 частини 1 статті 43 Закону України «Про прокуратуру» (вчинення дій, що порочать звання прокурора і можуть викликати сумнів в його об’єктивності, неупередженості, незалежності, чесності та непідкупності органів прокуратури), і наклала стягнення у виді догани.

Вища рада правосуддя 26 листопада 2024 року залишила рішення КДКП без змін.

Судові рішення

Олег Білоус оскаржив рішення в судовому порядку. Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду рішенням від 7 жовтня 2025 року задовольнив позов адвоката Юлії Іщенко в інтересах прокурора. Постановою Великої Палати Верховного Суду від 16 квітня 2026 року це рішення залишено без змін.

Велика Палата вказала, що Закон України «Про прокуратуру» не містить окремої підстави для дисциплінарної відповідальності за несвоєчасне подання декларації доброчесності. Кваліфікація такого порушення за пунктом 5 частини 1 статті 43 Закону визнана помилковою.

Рішення ВРП

Після повторного розгляду Вища рада правосуддя частково задовольнила скаргу, змінивши кваліфікацію проступку. Член ВРП Мороз висловив намір написати окрему думку.

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