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ВСП пересмотрел дело прокурора из Киева Олега Билоуса за несвоевременную декларацию добродетели после решения ВС

13:44, 18 июня 2026
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ВСП пересмотрел дисциплинарное дело прокурора Олега Белоуса после решения Верховного Суда.
ВСП пересмотрел дело прокурора из Киева Олега Билоуса за несвоевременную декларацию добродетели после решения ВС
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Высший совет правосудия рассмотрел дисциплинарное дело в отношении прокурора Печерской окружной прокуратуры города Киева Олега Билоуса и принял решение частично отменить решение Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров от 6 августа 2024 года. В новом решении мотивировочная часть изложена в другой редакции, в другой части решение КДКП оставлено без изменений.

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Решение принято 12 голосами "за" при 5 "против".

Обстоятельства дела

Дисциплинарное производство началось по жалобе исполняющего обязанности руководителя Генеральной инспекции Офиса Генерального прокурора. Основанием стало несвоевременная подача Олегом Билоусом декларации добросовестности прокурора за 2024 год (подано 8 апреля в то время как последний день подачи 31 марта).

КДКП квалифицировала действия прокурора как дисциплинарный проступок, предусмотренный пунктом 5 части 1 статьи 43 Закона Украины «О прокуратуре» (совершение действий, порочащих звание прокурора и могут вызывать сомнение в его объективности, беспристрастности, независимости, честности и неподкупности органов прокуратуры), и наложила дисциплинарное взыскание в виде выговора.

 Высший совет правосудия 26 ноября 2024 года оставил решение КДКП без изменений.

 Судебные решения

 Олег Билоус обжаловал решение в судебном порядке. Кассационный административный суд в составе Верховного Суда решением от 7 октября 2025 удовлетворил иск адвоката Юлии Ищенко в интересах прокурора. Постановлением Большой Палаты Верховного Суда от 16 апреля 2026 г. это решение оставлено без изменений.

 Большая Палата указала, что Закон Украины "О прокуратуре" не содержит отдельного основания для дисциплинарной ответственности за несвоевременную подачу декларации добросовестности. Квалификация такого нарушения по пункту 5 части 1 статьи 43 Закона признана ошибочной.

 Решение ВCП

После повторного рассмотрения Высший совет правосудия частично удовлетворил жалобу, изменив квалификацию проступка. Член ВРП Мороз высказал намерение написать отдельное мнение.

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Киев прокурор КДКП ВСП

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