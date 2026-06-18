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Образование и наука получат 78,5 млрд грн до 2029 года — куда пойдут крупнейшие государственные инвестиции

20:44, 18 июня 2026
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Правительство определило образование и науку в качестве приоритета государственного инвестирования на 2027–2029 годы, предусмотрев рекордное финансирование для школ, университетов и STEM-инфраструктуры.
Образование и наука получат 78,5 млрд грн до 2029 года — куда пойдут крупнейшие государственные инвестиции
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Кабинет Министров определил образование и науку крупнейшим направлением государственных инвестиций на 2027–2029 годы. На развитие отрасли предусмотрено 78,5 млрд грн, что является наибольшим объемом финансирования среди всех секторов государственного инвестирования. Об этом сообщил министр образования и науки Оксен Лисовой.

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По словам министра, решение правительства свидетельствует о том, что развитие образования и науки закреплено на уровне государственных приоритетов. Это означает, что стратегический курс на изменения в сфере образования не зависит от кадровых решений или политических циклов.

Лисовой подчеркнул, что образование требует долгосрочного видения, стабильных инвестиций и последовательной политики, особенно в условиях войны.

Как отметил министр, инвестиции в образование касаются конкретных направлений, в частности возможности для детей учиться очно в безопасных школах, обеспечения подвоза учащихся школьными автобусами, создания современных STEM-лабораторий, обновления общежитий, обустройства новых мастерских в учреждениях профессионального образования и закупки оборудования для научных исследований в университетах.

«Война не умаляет важность образования. Наоборот. Именно сейчас мы должны продолжать инвестировать в людей, которые будут восстанавливать страну, развивать экономику, создавать новые технологии, обучать следующие поколения», — подчеркнул Лисовой.

Министр отметил, что решение правительства касается не только финансирования, но и понимания того, что человеческий капитал остается главной ценностью, а инвестиции в него должны оставаться приоритетом даже во время войны.

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правительство Кабинет Министров Украины Минобразования образование наука

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