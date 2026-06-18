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Прокурору из Харьковской области запретили повышение на три месяца из-за дела, которое развалилось в судах

13:33, 18 июня 2026
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Дело о краже дизтоплива с предприятия не было доказано в суде — под наказание попал прокурор.
Прокурору из Харьковской области запретили повышение на три месяца из-за дела, которое развалилось в судах
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Квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров приняла решение о привлечении к дисциплинарной ответственности прокурора Берестинской окружной прокуратуры Харьковской области Дениса Лещенко и применении к нему взыскания в виде запрета на перевод в орган прокуратуры более высокого уровня или назначение на более высокую должность сроком на три месяца.

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Как указано в решении №255дп-26 от 10 июня, основанием для рассмотрения стала дисциплинарная жалоба руководителя Харьковской областной прокуратуры о возможном ненадлежащем исполнении служебных обязанностей в рамках процессуального руководства и поддержания публичного обвинения в уголовном производстве.

Содержание дисциплинарной жалобы

Как отмечает заявитель, прокурор Берестинской окружной прокуратуры Харьковской области Денис Лещенко как старший группы прокуроров с 3 апреля 2023 года осуществлял процессуальное руководство в уголовном производстве, начатом по ч. 4 ст. 185 УК Украины (кража в условиях военного положения) по подозрению лица в хищении товарно-материальных ценностей ЧП «Андреевка».

По данным жалобы, сторона обвинения не получила достаточных и надлежащих доказательств причастности лица к инкриминируемому преступлению, а собранные материалы содержали противоречия и не подтверждали виновность обвиняемого. Несмотря на это, 17 ноября 2023 года прокурор согласовал сообщение о подозрении, а 16 января 2024 года утвердил обвинительный акт и направил его в суд.

В дальнейшем он поддерживал публичное обвинение в суде первой инстанции.

По результатам рассмотрения дела Кегичевский районный суд Харьковской области 25 июля 2025 года оправдал обвиняемого в связи с недоказанностью совершения им уголовного правонарушения. Апелляционный суд 30 октября 2025 года оставил этот приговор без изменений, отклонив жалобу прокурора.

В жалобе также отмечается, что прокурор вследствие ненадлежащего исполнения служебных обязанностей не обеспечил выполнение задач уголовного производства с соблюдением его общих принципов, что привело к вынесению судом оправдательного приговора.

Исходя из изложенного, заявитель считает, что в действиях прокурора Лещенко имеются признаки дисциплинарного проступка — ненадлежащее исполнение служебных обязанностей, предусмотренное п. 1 ч. 1 ст. 43 Закона № 1697-VII.

Что установили при осуществлении дисциплинарного производства

Как установлено по результатам рассмотрения материалов, Денис Лещенко, находясь на должности старшего группы прокуроров, с 3 апреля 2023 года осуществлял процессуальное руководство в уголовном производстве, открытом по ч. 4 ст. 185 УК Украины (кража в условиях военного положения) по факту хищения товарно-материальных ценностей ЧП «Андреевка».

Согласно материалам производства, главному инженеру ЧП инкриминировалось хищение дизельного топлива с территории предприятия. Общий объем похищенного имущества, по версии обвинения, составил 740 литров дизельного топлива на сумму 36 829,80 грн. В дальнейшем топливо якобы хранилось по месту жительства и использовалось по усмотрению.

Указанные действия были квалифицированы органом досудебного расследования по ч. 4 ст. 185 УК Украины — как тайное хищение чужого имущества (кража), совершенное в условиях военного положения.

После утверждения обвинительного акта 16 января 2024 года дело было направлено в Кегичевский районный суд Харьковской области для рассмотрения по существу.

В ходе судебного рассмотрения суд пришел к выводу о недоказанности вины обвиняемого.

11 августа 2025 года прокурор подал апелляционную жалобу, однако постановлением Харьковского апелляционного суда от 30 октября 2025 года она была оставлена без удовлетворения, а оправдательный приговор — без изменений.

В дальнейшем Верховный Суд отказал в открытии кассационного производства. В постановлении указано, что коллегия суда кассационной инстанции соглашается с выводами судов и считает, что сторона обвинения не доказала вне разумного сомнения допустимыми и достаточными доказательствами виновность мужчины в инкриминируемом ему уголовном правонарушении.

Комиссия пришла к выводу, что при согласовании сообщения о подозрении и утверждении обвинительного акта прокурор не обеспечил наличие достаточных, надлежащих и допустимых доказательств, в частности относительно времени совершения правонарушения, размера ущерба и его подтверждения.

Пояснения прокурора

Прокурор отметил, что перед письменным согласованием сообщения о подозрении он докладывал руководству о состоянии досудебного расследования, о результатах и качестве собранных доказательств виновности лица, а также предоставлял материалы уголовного производства; эти вопросы обсуждаются и фиксируются на оперативных совещаниях. Руководством были изучены материалы и подтверждена достаточность, надлежащесть и допустимость собранных доказательств для сообщения мужчине о подозрении.

В связи с этим прокурор просил закрыть дисциплинарное производство в отношении него в связи с отсутствием оснований для привлечения к дисциплинарной ответственности.

Решение комиссии

Комиссия указала, что сторона обвинения предоставила доказательства, которые хотя и были собраны законным способом и являются допустимыми, однако суд признал их ненадлежащими, поскольку они прямо или косвенно не подтверждают наличие или отсутствие обстоятельств, подлежащих доказыванию, в частности время совершения преступления и размер материального ущерба, причиненного потерпевшему.

Кроме того, суд обратил внимание, что сторона обвинения не дала надлежащей оценки копиям трех чеков с АЗС, согласно которым подозреваемому было отпущено 600 литров дизельного топлива.

Комиссия, анализируя установленные в ходе судебного рассмотрения обстоятельства, пришла к выводу, что на момент согласования сообщения о подозрении 17.11.2023 прокурор был осведомлен о том, что в ходе расследования не установлены: точное время совершения преступления, фактическое количество похищенного и изъятого топлива, его стоимость, а также другие объективные данные, которые однозначно подтверждали бы наличие в действиях подозреваемого состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 185 УК Украины.

При таких условиях Комиссия считает, что действия прокурора Лещенко в уголовном производстве содержат признаки ненадлежащего исполнения служебных обязанностей, что привело к вынесению оправдательного приговора — в связи с недоказанностью совершения уголовного правонарушения лицом.

Комиссия указала, что согласно п. 26.4 Приказа № 309 прокуроры во время судебного рассмотрения должны доказывать перед судом допустимость и надлежащесть доказательств, собранных стороной обвинения, объективно оценивать совокупность доказательств на предмет их достаточности для доказания виновности.

Однако, по мнению комиссии, прокурор Лещенко, несмотря на отсутствие достаточных, надлежащих и допустимых доказательств вины подозреваемого, в ходе судебного рассмотрения необоснованно ориентировал суд на вынесение обвинительного приговора.

«Оправдательный приговор суда стал возможен в результате ненадлежащего исполнения прокурором Лещенко Д.В. своих процессуальных (служебных) обязанностей, что привело к невыполнению задач уголовного производства с соблюдением его общих принципов», — указали в комиссии.

Решение может быть обжаловано в административном суде или в Высшем совете правосудия в течение месяца с момента получения копии документа.

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