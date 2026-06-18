Прокурору з Харківської області заборонили підвищення на три місяці через справу, яка розвалилася у судах

Справу про крадіжку дизпалива з підприємства не довели в суді — під покарання потрапив прокурор.

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Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів ухвалила рішення про притягнення до дисциплінарної відповідальності прокурора Берестинської окружної прокуратури Харківської області Дениса Лещенка та застосування до нього стягнення у вигляді заборони на переведення до органу прокуратури вищого рівня чи призначення на вищу посаду строком на три місяці.

Як зазначено у рішенні №255дп-26 від 10 червня, підставою для розгляду стала дисциплінарна скарга керівника Харківської обласної прокуратури щодо можливого неналежного виконання службових обов’язків у межах процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення у кримінальному провадженні.

Зміст дисциплінарної скарги

Як зазначає скаржник, прокурор Берестинської окружної прокуратури Харківської області Денис Лещенко як старший групи прокурорів, з 3 квітня 2023 року здійснював процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, розпочатому за ч. 4 ст. 185 КК України (крадіжка в умовах воєнного стану) за підозрою особи у викраденні товарно-матеріальних цінностей ПП «Андріївка».

За даними скарги, сторона обвинувачення не отримала достатніх та належних доказів причетності особи до інкримінованого злочину, а зібрані матеріали містили протиріччя та не підтверджували винуватість обвинуваченого. Попри це, 17 листопада 2023 року прокурор погодив повідомлення про підозру, а 16 січня 2024 року затвердив обвинувальний акт і направив його до суду.

У подальшому він підтримував публічне обвинувачення у суді першої інстанції.

У результаті розгляду справи Кегичівський районний суд Харківської області 25 липня 2025 року виправдав обвинуваченого у зв’язку з недоведеністю вчинення ним кримінального правопорушення. Апеляційний суд 30 жовтня 2025 року залишив цей вирок без змін, відхиливши скаргу прокурора.

У скарзі також зазначається, що прокурор унаслідок неналежного виконання службових обов’язків не забезпечив виконання завдань кримінального провадження з дотриманням його загальних засад, що призвело до ухвалення судом стосовно особи виправдувального вироку.

Виходячи з викладеного, скаржник вважає, що в діях прокурора Лещенка наявні ознаки дисциплінарного проступку — неналежне виконання службових обов’язків, передбачене п. 1 ч. 1 ст. 43 Закону № 1697-VII.

Що встановили під час здійснення дисциплінарного провадження

Як встановлено за результатами розгляду матеріалів, Денис Лещенко, перебуваючи на посаді старшого групи прокурорів, з 3 квітня 2023 року здійснював процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, відкритому за ч. 4 ст. 185 КК України (крадіжка в умовах воєнного стану) щодо підозри у викраденні товарно-матеріальних цінностей ПП «Андріївка».

Згідно з матеріалами провадження, головному інженеру ПП інкримінувалося викрадення дизельного пального з території підприємства. Загальний обсяг викраденого майна, за версією обвинувачення, становив 740 літрів дизельного палива на суму 36 829,80 грн. Надалі паливо нібито зберігалося за місцем проживання та використовувалося на власний розсуд.

Зазначені дії були кваліфіковані органом досудового розслідування за ч. 4 ст. 185 КК України — як таємне викрадення чужого майна (крадіжка), вчинене в умовах воєнного стану.

Після затвердження обвинувального акта 16 січня 2024 року справу було скеровано до Кегичівського районного суду Харківської області для розгляду по суті.

Під час судового розгляду суд дійшов висновку про недоведеність вини обвинуваченого.

11 серпня 2025 року прокурор подав апеляційну скаргу, однак ухвалою Харківського апеляційного суду від 30 жовтня 2025 року вона була залишена без задоволення, а виправдувальний вирок — без змін.

Надалі Верховний Суд відмовив у відкритті касаційного провадження. В ухвалі зазначено, що колегія судів касаційної інстанції погоджується з висновками судів та вважає, що сторона обвинувачення не довела поза розумним сумнівом допустимими й достатніми доказами винуватість чоловіка в інкримінованому йому кримінальному правопорушенні.

Комісія дійшла висновку, що під час погодження повідомлення про підозру та затвердження обвинувального акта прокурор не забезпечив наявності достатніх, належних і допустимих доказів, зокрема щодо часу вчинення правопорушення, розміру шкоди та її доведення.

Пояснення прокурора

Прокурор зауважив, що перед письмовим погодженням повідомлення про підозру він доповів керівництву про стан досудового дослідження, про результат та якість зібраних доказів винуватості особи з одночасним наданням матеріалів кримінального провадження, також ці питання обговорюються та фіксуються на оперативних нарадах. Керівництвом було вивчено матеріали та погоджено про достатність, належність, допустимість зібраних доказів для повідомлення чоловіку про підозру.

Відтак прокурор просив закрити дисциплінарне провадження стосовно нього у зв’язку із відсутністю підстав для притягнення його до дисциплінарної відповідальності.

Рішення комісії

Комісія зазначила, що сторона обвинувачення надала докази, які хоча й були зібрані у законний спосіб та є допустимими, однак суд визнав їх неналежними, оскільки прямо чи непрямо не підтверджують існування чи відсутність обставин, що підлягають доказуванню, зокрема час вчинення злочину та розмір матеріальних збитків, завданих потерпілому.

Крім того, суд звернув увагу, що сторона обвинувачення не надала належної оцінки копіям трьох чеків з АЗС, згідно який підозрюваному було відпущено 600 літрів дизельного пального.

Комісія, аналізуючи встановлені під час судового розгляду обставини, дійшла висновку, що на момент погодження повідомлення про підозру 17.11.2023 прокурор був поінформований про те, що під час розслідування не встановлено: точного часу вчинення злочину, фактичної кількості викраденого та вилученого пального, його вартості, а також інших об’єктивних даних, які б однозначно підтверджували наявність у діях підозрюваного складу злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

За таких умов Комісія вважає, що дії прокурора Лещенка у кримінальному провадженні щодо підозрюваного містять ознаки неналежного виконання службових обов’язків, що призвело відповідно до виправдувального вироку суду – у зв’язку з недоведеністю вчинення кримінального правопорушення особою.

Комісія вказала, що відповідно до п. 26.4 Наказу № 309 прокурорам під час судового розгляду необхідно доводити перед судом належність і допустимість доказів, зібраних стороною обвинувачення, об’єктивно оцінювати сукупність доказів щодо їх достатності для доведення винуватості.

Проте, на думку комісії, прокурор Лещенко незважаючи на те, що він не володів достатніми, належними та допустимими доказами наявності вини підозрюваного під час судового розгляду необґрунтовано орієнтував суд на ухвалення стосовно чоловіка обвинувального вироку.

«Виправдувальний вирок суду став можливим у результаті неналежного виконання прокурором Лещенком Д.В. своїх процесуальних (службових) обов’язків, що призвело до не забезпечення виконання завдань кримінального провадження з дотриманням його загальних засад», - вказали у комісії.

Рішення може бути оскаржене в адміністративному суді або до Вищої ради правосуддя протягом місяця з моменту отримання копії документа.

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