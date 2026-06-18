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Потеряли аттестат перед поступлением-2026: что делать абитуриентам

19:50, 18 июня 2026
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Как поступать поступающим, потерявшим аттестат, где получить его дубликат и как подтвердить данные документа через ЕГЕБО для успешного поступления.
Потеряли аттестат перед поступлением-2026: что делать абитуриентам
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Прием документов в профессиональные и профессиональные предвысшие колледжи начнется уже на следующей неделе, а в учреждения высшего образования — с 1 июля. В связи с началом вступительной кампании абитуриентам напомнили алгоритм действий в случае утраты документа об образовании.

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Если документ утрачен, но планируется поступление в 2026 году и требуется его дубликат, рекомендуется действовать по следующему алгоритму:

  1. Необходимо обратиться в учебное заведение, выдавшее документ о полном общем среднем образовании, с заявлением об изготовлении дубликата. Обратиться можно лично либо через законного представителя — родителей или опекуна.
  2. Если документ был выдан учебным заведением, которое в настоящее время находится на временно оккупированной территории или территории боевых действий, с заявлением о выдаче дубликата можно обратиться в любое учреждение общего среднего образования соответствующей степени по месту фактического проживания.

Если отсутствует справка о результатах годового оценивания учебных достижений, учебное заведение проводит оценивание знаний выпускника в соответствии с Порядком учета и выдачи документов о полном общем среднем образовании государственного образца лицам, получившим общее среднее образование в учебных заведениях на временно оккупированной территории Украины в 2014 году, утвержденным приказом МОН от 12 мая 2014 года №570.

Следует обратить внимание, что для поступления необходимо наличие реквизитов документа в Реестре документов об образовании, а не дубликат. Поэтому, если информация о реквизитах документа известна (например, отображается в приложении «Дія»), рекомендуется подавать запрос на восстановление документа уже после зачисления на обучение. В противном случае запись об утраченном документе в реестре может быть аннулирована, а новая еще не будет сформирована. В таком случае поступление не состоится.

Однако если утрачен документ о полном общем среднем образовании, выданный до 2000 года, без получения дубликата поступление станет невозможным.

  1. Если серия и номер документа о полном общем среднем образовании известны, информацию о нем можно получить через электронный запрос в Реестр документов об образовании Единой государственной электронной базы по вопросам образования (ЕГЭБО). Выписка предоставляется с квалифицированной электронной подписью и печатью технического администратора ЕГЭБО.

Для этого необходимо указать данные документа об образовании и персональные данные владельца документа, напомнили в Минобразования.

После подачи запроса можно получить:

  • информацию с отображением на экране — наименование, серию и номер, дату выдачи документа, ФИО выпускника, название и год окончания учебного заведения и т.д. (отображается сразу);
  • выписку с наложенной КЭП (направляется на электронную почту в течение трех рабочих дней).

ГП «Инфоресурс» является техническим администратором Единой государственной электронной базы по вопросам образования (ЕГЭБО). В этой базе можно получить информацию об образовательных документах, но НЕ дубликаты документов.

Если серия и номер документа о полном общем среднем образовании неизвестны, их можно получить в ГП «Инфоресурс». Для этого необходимо подать заявление и копию паспорта, а для лиц младше 14 лет — копию свидетельства о рождении. Копия документа должна быть заверена лично с надписью «Согласно оригиналу», указанием ФИО, подписи и даты заверения.

Подать заявление можно в бумажной или электронной форме с использованием квалифицированной либо усовершенствованной электронной подписи. Заявление подает владелец документа либо его законный представитель.

Также при наличии КЭП (в частности, Дія.Підпис) можно воспользоваться сервисом «Информация о физическом лице, содержащаяся в ЕГЭБО» и получить необходимые данные. Такая информация отобразится, если в ЕГЭБО создана карточка физического лица с внесенным РНОКПП (идентификационным кодом).

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Украина документы МОН Украины обучение образование

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