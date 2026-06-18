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Получил повестку и не явился в ТЦК, потому что не знает украинского языка: что решил Верховный Суд по делу об уклонении от мобилизации

16:42, 18 июня 2026
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Одним из ключевых аргументов защиты стало утверждение о том, что мужчина не понимал содержание повестки из-за незнания украинского языка.
Получил повестку и не явился в ТЦК, потому что не знает украинского языка: что решил Верховный Суд по делу об уклонении от мобилизации
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Кассационный уголовный суд в составе Верховного Суда оставил в силе приговор мужчине, осужденному за уклонение от призыва во время мобилизации. Суд отклонил аргументы защиты об отсутствии надлежащих документов для подтверждения вручения повестки и подчеркнул, что для привлечения к ответственности по статье 336 УК Украины необходимо установить факт надлежащего уведомления военнообязанного о необходимости явки и его неприбытия без уважительных причин. В то же время документы, которые стали основанием для вызова лица в ТЦК и СП, не являются тождественными доказательствам вручения повестки.

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ВС также подчеркнул, что обязанность военнообязанного явиться по вызову установлена непосредственно законом, а повестка лишь уведомляет лицо о необходимости исполнения этой обязанности.

Обстоятельства дела

Летичевский районный суд Хмельницкой области признал мужчину виновным в уклонении от призыва на военную службу во время мобилизации и назначил ему наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы. Хмельницкий апелляционный суд оставил приговор без изменений.

Суды установили, что в июле 2024 года военнообязанный прошел военно-врачебную комиссию, был признан годным к военной службе и получил повестку для прибытия в ТЦК и СП с последующим направлением в воинскую часть. Однако в назначенный день он не прибыл, хотя не имел законных оснований для отсрочки или освобождения от мобилизации.

Во время судебного разбирательства обвиняемый подтвердил, что получал повестку и поставил подпись о ее вручении. В то же время вину он не признал и объяснял нежелание проходить военную службу тем, что родился в Казахстане и по национальности является белорусом. Работники ТЦК и СП, которые вручали повестку, подтвердили, что ему была разъяснена обязанность явиться по вызову и он был предупрежден об ответственности за неявку.

На чем настаивала защита

В кассационной жалобе защитник просил отменить судебные решения и закрыть уголовное производство. Среди аргументов защиты было то, что в материалах дела отсутствуют приказ о мобилизации, мобилизационное распоряжение или иные документы, которые стали основанием для призыва. Также защита утверждала, что расписка о получении вызова не является надлежащим доказательством вручения повестки, а обвиняемый из-за недостаточного владения украинским языком не понимал содержание документов, которые подписывал. Кроме того, сторона защиты указывала на якобы нарушение права на защиту и недостатки во время апелляционного рассмотрения.

Обязанность явиться в ТЦК возникает из закона, а не из повестки

Кассационный уголовный суд не согласился с доводами защиты.

Суд напомнил, что в соответствии с Законом «О мобилизационной подготовке и мобилизации» военнообязанные обязаны являться в ТЦК и СП в сроки, указанные в полученных ими повестках или мобилизационных распоряжениях. В то же время сама обязанность явиться по вызову возникает не вследствие вручения повестки, а непосредственно из закона. Повестка является лишь способом уведомления лица о необходимости исполнить эту обязанность.

Верховный Суд отметил, что для квалификации действий по статье 336 УК Украины необходимо установить факт получения военнообязанным повестки и его неявку без уважительных причин в определенные место и время. При этом расписка о получении вызова может быть одним из доказательств вручения повестки. В данном деле она оценивалась не изолированно, а в совокупности с другими доказательствами — показаниями самого обвиняемого, свидетелей, данными журнала вручения мобилизационных распоряжений, военно-учетными документами и другими материалами производства.

Коллегия судей также обратила внимание на ранее высказанную правовую позицию в постановлении от 28 января 2020 года по делу №759/5435/16-к, согласно которой для доказывания вины по статье 336 УК Украины необходимо установить факт вручения повестки военнообязанному либо подтвердить его отказ от ее получения.

Относительно доводов о незнании украинского языка

КУС ВС отклонил и утверждение о том, что осужденный не понимал содержания документов из-за недостаточного владения украинским языком.

Суды установили, что мужчина длительное время проживает в Украине, состоит в гражданском браке с гражданкой Украины, работает в украинском коллективе и понимает украинский язык на уровне, достаточном для устного общения. Кроме того, для обеспечения его процессуальных прав на всех стадиях уголовного производства привлекались переводчики. При таких обстоятельствах утверждение о непонимании содержания документов суды небезосновательно расценили как избранный им способ защиты.

Верховный Суд также обратил внимание, что обвиняемый неоднократно заявлял о нежелании проходить военную службу из-за своего происхождения и национальности. Каких-либо данных о том, что после получения повестки он пытался исполнить обязанность по прибытии в ТЦК и СП либо устранить последствия своей неявки, материалы дела не содержали. По убеждению суда, такое поведение свидетельствовало о сознательном и умышленном уклонении от призыва во время мобилизации.

Что решил Верховный Суд

Кассационный уголовный суд пришел к выводу, что суды первой и апелляционной инстанций надлежащим образом исследовали доказательства, правильно установили факт получения повестки, неприбытия военнообязанного в ТЦК и СП без уважительных причин и наличие в его действиях состава преступления, предусмотренного статьей 336 УК Украины.

В результате Верховный Суд оставил без изменений приговор Летичевского районного суда Хмельницкой области и определение Хмельницкого апелляционного суда, а кассационную жалобу защитника — без удовлетворения. Постановление по делу 678/1251/24 вступило в законную силу с момента провозглашения и является окончательным.

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