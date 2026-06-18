Прожиточный минимум могут считать по-новому: реальный показатель оценили в 11 850 грн

Впрочем, вопрос соответствия прожиточного минимума реальным расходам граждан вновь стал предметом общественной дискуссии. В Кабинет Министров подана петиция с призывом пересмотреть методологию определения прожиточного минимума и обеспечить, чтобы его размер отражал фактическую стоимость жизни в Украине, а не определялся исключительно бюджетными возможностями государства.

Как сейчас определяется прожиточный минимум

В тексте петиции отмечается, что Постановление Кабинета Министров №780 от 11 октября 2016 года формально определяет методологию расчета прожиточного минимума — перечень продуктов, товаров и услуг потребительской корзины, на основании которого должен рассчитываться этот показатель.

Однако фактический размер прожиточного минимума, который применяется на практике, ежегодно устанавливается Верховной Радой отдельным законом о Государственном бюджете. По мнению автора обращения, эта сумма не выводится из фактической стоимости потребительской корзины, а определяется исходя из имеющихся бюджетных ресурсов.

«Иными словами: государство не рассчитывает, сколько средств реально необходимо человеку для жизни. Оно определяет, сколько готово на это выделить, а затем эта произвольная, обусловленная бюджетом цифра выдается за “социальный стандарт”, которым руководствуются миллионы украинцев при оформлении помощи, льгот, алиментов и других выплат», — отмечается в петиции.

Автор обращения считает, что в таких условиях сама методология потребительской корзины фактически не выполняет своей функции, а прожиточный минимум перестал быть расчетным показателем и превратился в инструмент бюджетной экономии.

Отдельно в петиции обращается внимание на судебные решения относительно Постановления КМУ №780. Отмечается, что решением Окружного административного суда города Киева от 25 апреля 2018 года, постановлением Киевского апелляционного административного суда от 10 июля 2018 года и постановлением Верховного Суда по делу №826/3639/17 данное постановление было признано незаконным и недействующим из-за нарушения порядка проведения научно-общественной экспертизы.

Несмотря на это, как утверждает автор петиции, методология, заложенная в документе, продолжает применяться и далее.

Почему нынешний прожиточный минимум вызывает критику

В петиции №41/010155-26эп напоминается, что по состоянию на 2026 год прожиточный минимум для трудоспособного лица составляет 3 328 грн, для детей в возрасте от 6 до 18 лет — 3 512 грн, для детей до 6 лет — 2 817 грн. Эти показатели установлены Законом о Государственном бюджете на 2026 год.

В то же время автор обращения утверждает, что указанные суммы не соответствуют реальной стоимости потребительской корзины, рассчитанной даже по устаревшим нормам Постановления №780. По его оценке, фактический прожиточный минимум должен составлять не менее 11 850 грн на человека.

По мнению автора петиции, такая ситуация приводит к ряду негативных последствий:

семьи, которые фактически находятся в сложном материальном положении, не могут получить статус малообеспеченных, поскольку их доход формально превышает установленный прожиточный минимум;

размеры социальных выплат, пенсий, алиментов и налоговых льгот, привязанных к прожиточному минимуму, остаются искусственно низкими;

в условиях войны и роста цен это, по мнению автора обращения, ограничивает реализацию конституционного права граждан на достаточный жизненный уровень, гарантированного статьей 48 Конституции Украины;

продолжение применения нормативного акта, который был отменен судом, подрывает доверие к принципу верховенства права.

Также в петиции подчеркивается, что Украина декларирует курс на европейскую интеграцию, а в странах Европейского Союза прожиточный минимум рассчитывается на основе реальной стоимости потребительской корзины и автоматически пересматривается ежегодно.

«Европейская интеграция — это не только о внешней политике, но и о достоинстве каждого человека внутри страны и о честности государства в собственных расчетах», — отмечает автор.

В связи с этим Кабинет Министров Украины просят:

Обеспечить, чтобы размер прожиточного минимума реально соответствовал стоимости потребительской корзины, а не определялся исключительно бюджетными возможностями. Провести пересмотр норм потребительской корзины с учетом решения Верховного Суда по делу №826/3639/17. Ввести законодательно закрепленный механизм, который исключит разрыв между расчетной методологией и фактически установленным размером прожиточного минимума. Обеспечить публичную отчетность о методологии расчета прожиточного минимума и о статусе выполнения решения Верховного Суда относительно Постановления №780. Предоставить официальный письменный ответ по существу поднятых вопросов в установленный законом срок.

Напомним, «Судебно-юридическая газета» писала, что правительство одобрило Бюджетную декларацию на 2027–2029 годы, предусматривающую постепенное и сбалансированное повышение социальных стандартов. Прожиточный минимум в течение 2027–2029 годов будет увеличиваться на уровень инфляции плюс 2 процентных пункта ежегодно.

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