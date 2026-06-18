Прожиточный минимум могут считать по-новому: реальный показатель оценили в 11 850 грн
13:34, 18 июня 2026
Кабинет Министров призывают пересмотреть методику определения прожиточного минимума и привести его в соответствие с реальной стоимостью жизни.
С 3 января 2026 года в Украине вступили в силу новые показатели прожиточного минимума, установленные Законом о Государственном бюджете. От этого показателя традиционно зависят размеры пенсий, помощи семьям с детьми, социальных выплат, алиментов, налоговых льгот и других государственных гарантий. Общий показатель прожиточного минимума составляет 3 209 грн.