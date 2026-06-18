Прожитковий мінімум можуть рахувати по-новому: реальний показник оцінили у 11 850 грн

Втім, питання відповідності прожиткового мінімуму реальним витратам громадян знову стало предметом суспільної дискусії. До Кабінету Міністрів подано петицію із закликом переглянути методологію визначення прожиткового мінімуму та забезпечити, щоб його розмір відображав фактичну вартість життя в Україні, а не визначався виключно бюджетними можливостями держави.

Як зараз визначають прожитковий мінімум

У тексті петиції зазначається, що Постанова Кабінету Міністрів №780 від 11 жовтня 2016 року формально визначає методологію розрахунку прожиткового мінімуму — перелік продуктів, товарів та послуг споживчого кошика, на основі якого мав би обчислюватися цей показник.

Однак реальний розмір прожиткового мінімуму, який застосовується на практиці, щороку встановлюється Верховною Радою окремим законом про Державний бюджет. На думку автора звернення, ця сума не виводиться з фактичної вартості споживчого кошика, а визначається виходячи з наявних бюджетних ресурсів.

«Іншими словами: держава не розраховує, скільки коштів реально необхідно людині для життя. Вона визначає, скільки готова на це виділити — а вже потім ця довільна, бюджетно обумовлена цифра видається за “соціальний стандарт”, яким керуються мільйони українців при оформленні допомоги, пільг, аліментів та інших виплат», — зазначається у петиції.

Автор звернення вважає, що за таких умов сама методологія споживчого кошика фактично не виконує своєї функції, а прожитковий мінімум перестав бути розрахунковим показником і перетворився на інструмент бюджетної економії.

Окремо у петиції звертається увага на судові рішення щодо Постанови КМУ №780. Зазначається, що рішенням Окружного адміністративного суду міста Києва від 25 квітня 2018 року, постановою Київського апеляційного адміністративного суду від 10 липня 2018 року та постановою Верховного Суду у справі №826/3639/17 цю постанову було визнано незаконною та нечинною через порушення порядку проведення науково-громадської експертизи.

Попри це, як стверджує автор петиції, методологія, закладена в документі, продовжує застосовуватися й надалі.

Чому нинішній прожитковий мінімум викликає критику

У петиції №41/010155-26еп нагадується, що станом на 2026 рік прожитковий мінімум для працездатної особи становить 3 328 грн, для дітей віком від 6 до 18 років — 3 512 грн, для дітей до 6 років — 2 817 грн. Ці показники встановлені Законом про Державний бюджет на 2026 рік.

Водночас автор звернення стверджує, що зазначені суми не відповідають реальній вартості споживчого кошика, розрахованого навіть за застарілими нормами Постанови №780. За його оцінкою, фактичний прожитковий мінімум має становити щонайменше 11 850 грн на особу.

На думку автора петиції, така ситуація призводить до низки негативних наслідків:

сім’ї, які фактично перебувають у складному матеріальному становищі, не можуть отримати статус малозабезпечених, оскільки їхній дохід формально перевищує встановлений прожитковий мінімум;

розміри соціальних виплат, пенсій, аліментів та податкових пільг, прив’язаних до прожиткового мінімуму, залишаються штучно низькими;

в умовах війни та зростання цін це, на думку автора звернення, обмежує реалізацію конституційного права громадян на достатній життєвий рівень, гарантованого статтею 48 Конституції України;

продовження застосування нормативного акта, який був скасований судом, підриває довіру до принципу верховенства права.

Також у петиції наголошується, що Україна декларує курс на європейську інтеграцію, а в країнах Європейського Союзу прожитковий мінімум розраховується на основі реальної вартості споживчого кошика та переглядається автоматично щороку.

«Європейська інтеграція — це не лише про зовнішню політику, а про гідність кожної людини всередині країни та про чесність держави у власних розрахунках», — зазначає автор.

У зв’язку з цим Кабінет Міністрів України просять:

Забезпечити, щоб розмір прожиткового мінімуму реально відповідав вартості споживчого кошика, а не визначався виключно бюджетними можливостями. Здійснити перегляд норм споживчого кошика з урахуванням рішення Верховного Суду у справі №826/3639/17. Запровадити законодавчо закріплений механізм, який унеможливить розрив між розрахунковою методологією та фактично встановленим розміром прожиткового мінімуму. Забезпечити публічну звітність про методологію розрахунку прожиткового мінімуму та про статус виконання рішення Верховного Суду щодо Постанови №780. Надати офіційну письмову відповідь по суті порушених питань у встановлений законом строк.

Нагадаємо, «Судово-юридична газета» писала, що уряд схвалив Бюджетну декларацію на 2027–2029 роки, яка передбачає поступове та збалансоване підвищення соціальних стандартів. Прожитковий мінімум протягом 2027–2029 років збільшуватиметься на рівень інфляції плюс 2 відсоткові пункти щороку.

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