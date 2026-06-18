Прожитковий мінімум можуть рахувати по-новому: реальний показник оцінили у 11 850 грн
13:34, 18 червня 2026
Кабінет Міністрів закликають переглянути методику визначення прожиткового мінімуму та привести його у відповідність до реальної вартості життя.
Із 3 січня 2026 року в Україні набули чинності нові показники прожиткового мінімуму, встановлені Законом про Державний бюджет. Від цього показника традиційно залежать розміри пенсій, допомоги сім’ям з дітьми, соціальних виплат, аліментів, податкових пільг та інших державних гарантій. Загальний показник прожиткового мінімуму — 3 209 грн.