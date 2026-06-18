До 500 000 грн на житло для ВПО – уряд затвердив нову програму «Будиночки у селі»

Переселенці зможуть обирати житло, яке громади викуповуватимуть у комунальну власність і надаватимуть у безоплатне користування.

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Кабінет Міністрів затвердив порядок реалізації нової житлової програми «Будиночки у селі». Вона спрямована на розширення можливостей забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб, які втратили домівки через повномасштабну війну.

Як працюватиме програма

Внутрішньо переміщені особи зможуть самостійно обирати житло серед запропонованих варіантів. Після цього місцеві громади викуповуватимуть будинки у комунальну власність і передаватимуть їх ВПО у безоплатне користування.

Хто може взяти участь

У Парламенті зазначають, що участь у програмі зможуть взяти переселенці, які не мають власного житла на підконтрольній території України, а також ті, хто раніше не отримував компенсацію або житловий ваучер за знищене майно.

Хто має пріоритет

Пріоритетне право на отримання житла матимуть:

багатодітні родини;

сім’ї з дітьми з інвалідністю;

особи з інвалідністю;

люди похилого віку;

діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, включно з особами, які досягли 23-річного віку і мали відповідний статус.

Умови користування житлом

Договір безоплатного користування укладатиметься строком до трьох років із можливістю продовження. У разі придбання або отримання іншого житла договір припинятиметься достроково.

На початковому етапі програма охопить близько тисячі будинків, а фінансування здійснюватиметься за заявковим принципом.

Фінансування програми

Уряд визначив граничну вартість одного об’єкта — до 500 тисяч гривень. Загальний обсяг фінансування становить близько 500 мільйонів гривень, що дозволить забезпечити орієнтовно тисячу житлових об’єктів.

Вимоги до житла та інфраструктури

Програма передбачає не лише придбання будинків, а й оцінку умов для життя та інтеграції переселенців у громади. Перед купівлею кожен об’єкт перевірятиме спеціальна комісія.

Також враховуватиметься наявність у населених пунктах медичних закладів, шкіл, транспортного сполучення та можливостей працевлаштування.

Обласні адміністрації контролюватимуть відповідність житла базовим інфраструктурним вимогам. У Парламенті зазначають, що знайти будинки в межах визначеного бюджету складно, однак це є реалістичним завданням.

Як ухвалюватимуть рішення

Уряд не встановлює жорсткого розподілу коштів між регіонами. Рішення ухвалюватимуться залежно від активності громад та кількості поданих заявок.

Коли стартує заселення

У регіонах уже розпочинається підбір житла та формування списків сімей. Очікується, що перші родини ВПО зможуть заселитися у нові будинки вже протягом літа.

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