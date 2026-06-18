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До 500 000 грн на житло для ВПО – уряд затвердив нову програму «Будиночки у селі»

18:18, 18 червня 2026
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Переселенці зможуть обирати житло, яке громади викуповуватимуть у комунальну власність і надаватимуть у безоплатне користування.
До 500 000 грн на житло для ВПО – уряд затвердив нову програму «Будиночки у селі»
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Кабінет Міністрів затвердив порядок реалізації нової житлової програми «Будиночки у селі». Вона спрямована на розширення можливостей забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб, які втратили домівки через повномасштабну війну.

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Як працюватиме програма

Внутрішньо переміщені особи зможуть самостійно обирати житло серед запропонованих варіантів. Після цього місцеві громади викуповуватимуть будинки у комунальну власність і передаватимуть їх ВПО у безоплатне користування.

Хто може взяти участь

У Парламенті зазначають, що участь у програмі зможуть взяти переселенці, які не мають власного житла на підконтрольній території України, а також ті, хто раніше не отримував компенсацію або житловий ваучер за знищене майно.

Хто має пріоритет

Пріоритетне право на отримання житла матимуть:

  • багатодітні родини;
  • сім’ї з дітьми з інвалідністю;
  • особи з інвалідністю;
  • люди похилого віку;
  • діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, включно з особами, які досягли 23-річного віку і мали відповідний статус.

Умови користування житлом

Договір безоплатного користування укладатиметься строком до трьох років із можливістю продовження. У разі придбання або отримання іншого житла договір припинятиметься достроково.

На початковому етапі програма охопить близько тисячі будинків, а фінансування здійснюватиметься за заявковим принципом.

Фінансування програми

Уряд визначив граничну вартість одного об’єкта — до 500 тисяч гривень. Загальний обсяг фінансування становить близько 500 мільйонів гривень, що дозволить забезпечити орієнтовно тисячу житлових об’єктів.

Вимоги до житла та інфраструктури

Програма передбачає не лише придбання будинків, а й оцінку умов для життя та інтеграції переселенців у громади. Перед купівлею кожен об’єкт перевірятиме спеціальна комісія.

Також враховуватиметься наявність у населених пунктах медичних закладів, шкіл, транспортного сполучення та можливостей працевлаштування.

Обласні адміністрації контролюватимуть відповідність житла базовим інфраструктурним вимогам. У Парламенті зазначають, що знайти будинки в межах визначеного бюджету складно, однак це є реалістичним завданням.

Як ухвалюватимуть рішення

Уряд не встановлює жорсткого розподілу коштів між регіонами. Рішення ухвалюватимуться залежно від активності громад та кількості поданих заявок.

Коли стартує заселення

У регіонах уже розпочинається підбір житла та формування списків сімей. Очікується, що перші родини ВПО зможуть заселитися у нові будинки вже протягом літа.

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