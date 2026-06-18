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До 500 000 грн на жилье для ВПЛ — правительство утвердило новую программу «Домики в селе»

18:18, 18 июня 2026
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Переселенцы смогут выбирать жилье, которое общины будут выкупать в коммунальную собственность и предоставлять в безвозмездное пользование.
До 500 000 грн на жилье для ВПЛ — правительство утвердило новую программу «Домики в селе»
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Кабинет Министров Украины утвердил порядок реализации новой жилищной программы «Домики в селе». Она направлена на расширение возможностей обеспечения жильем внутренне перемещенных лиц, лишившихся крова из-за полномасштабной войны.

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Как будет работать программа

Внутренне перемещенные лица смогут самостоятельно выбирать жилье из предложенных вариантов. После этого местные общины будут выкупать дома в коммунальную собственность и передавать их ВПЛ в безвозмездное пользование.

Кто может принять участие

В парламенте отмечают, что принять участие в программе смогут переселенцы, не имеющие собственного жилья на подконтрольной территории Украины, а также те, кто ранее не получал компенсацию или жилищный ваучер за уничтоженное имущество.

Кто имеет приоритет

Приоритетное право на получение жилья будут иметь:

  • многодетные семьи;
  • семьи с детьми с инвалидностью;
  • лица с инвалидностью;
  • пожилые люди;
  • дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки, включая лиц, достигших 23-летнего возраста и имевших соответствующий статус.

Условия пользования жильем

Договор о бесплатном пользовании будет заключаться сроком до трех лет с возможностью продления. В случае приобретения или получения другого жилья договор будет расторгнут досрочно.

На начальном этапе программа охватит около тысячи домов, а финансирование будет осуществляться по заявкам.

Финансирование программы

Правительство определило предельную стоимость одного объекта — до 500 тысяч гривен. Общий объем финансирования составляет около 500 миллионов гривен, что позволит обеспечить ориентировочно тысячу жилых объектов.

Требования к жилью и инфраструктуре

Программа предусматривает не только приобретение домов, но и оценку условий проживания и интеграции переселенцев в местные сообщества. Перед покупкой каждый объект будет проверяться специальной комиссией.

Также будет учитываться наличие в населенных пунктах медицинских учреждений, школ, транспортного сообщения и возможностей трудоустройства.

Областные администрации будут контролировать соответствие жилья базовым инфраструктурным требованиям. В парламенте отмечают, что найти дома в рамках установленного бюджета сложно, однако это вполне реальная задача.

Как будут приниматься решения

Правительство не устанавливает жесткого распределения средств между регионами. Решения будут приниматься в зависимости от активности общин и количества поданных заявок.

Когда начнется заселение

В регионах уже начинается подбор жилья и формирование списков семей. Ожидается, что первые семьи ВПЛ смогут заселиться в новые дома уже в течение лета.

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