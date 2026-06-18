Вопрос вынесут на СНБО: правительство не видит достаточных темпов подготовки Киева к отопительному сезону

С учетом критической важности надлежащей подготовки столицы к зиме, правительство в ближайшее время инициирует вынесение этого вопроса на рассмотрение СНБО для принятия необходимых решений.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Премьер-министр Юлия Свириденко отметила, что правительство в настоящее время не видит достаточных темпов подготовки Киева к следующему отопительному сезону. По ее словам, существуют отставания в выполнении ряда важных мероприятий, которые необходимо оперативно устранить.

«Киев должен быть полностью готов к следующей зиме. Это прямая ответственность городской власти.

Государство со своей стороны обеспечивает и будет продолжать обеспечивать всю необходимую поддержку столицы. Уже выделено почти 4 млрд грн из резервного фонда государственного бюджета, обеспечено софинансирование 50% необходимых мероприятий, часть работ реализует Агентство восстановления. Также внедрены программы поддержки, в частности по установке индивидуальных и резервных источников питания в многоквартирных домах.

В то же время сейчас мы не видим достаточных темпов подготовки города к следующему отопительному сезону. Существуют отставания в выполнении ряда важных мероприятий, которые необходимо оперативно устранить», — указала Юлия Свириденко.

По словам главы правительства, сегодня нет более важного приоритета для городской власти, чем подготовка столицы к зиме. Юлия Свириденко подчеркнула, что Киев имеет самый большой бюджет среди всех городов Украины, а также все необходимые возможности, включая полную поддержку государства, для того чтобы обеспечить надлежащую готовность к отопительному сезону.

Таким образом, по итогам совещания с мэром был определен конкретный перечень мероприятий и сроки их выполнения.

«С учетом критической важности надлежащей подготовки столицы к зиме правительство в ближайшее время инициирует вынесение этого вопроса на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны Украины для принятия необходимых решений», — отметила Юлия Свириденко.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.