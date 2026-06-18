Суд отменил розыск в Резерв+: военнообязанного внесли в реестр без протокола и постановления

В ТЦК считали, что военнообязанный нарушил обязанность пройти повторный медосмотр, однако к административной ответственности его не привлекали.

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Пятый апелляционный административный суд отменил решение суда первой инстанции и обязал территориальный центр комплектования и социальной поддержки исключить из Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов сведения о нарушении правил воинского учета и объявлении военнообязанного в розыск.

Суд пришел к выводу, что в конкретном деле внесение в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов сведений о нарушении правил воинского учета было безосновательным, поскольку лицо не привлекалось к административной ответственности, а протокол и постановление по статьям 210 или 210-1 КУоАП отсутствовали.

Обстоятельства дела

Истец обратился в суд после того, как в приложении «Резерв+» в его электронном военно-учетном документе появилась информация о нарушении правил воинского учета и пребывании в розыске. Причиной розыска было указано неуточнение военно-учетных данных.

После направления адвокатского запроса ТЦК сообщил, что гражданин состоит на воинском учете и считается нарушившим требования законодательства о мобилизационной подготовке. По информации ответчика, истец был признан ограниченно годным к военной службе еще в 2014 году и в соответствии с законодательными изменениями должен был пройти повторный медицинский осмотр до 5 июня 2025 года. Поскольку такой осмотр он не прошел, в Реестр были внесены соответствующие сведения.

Военнообязанный не согласился с такими действиями и обратился в суд. Он указывал, что к административной ответственности его не привлекали, протокол об административном правонарушении не составлялся, а постановление по статьям 210 или 210-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях не выносилось. По его мнению, при таких обстоятельствах сведения о нарушении правил воинского учета были внесены в Реестр без надлежащих правовых оснований.

Позиция ТЦК

Ответчик настаивал, что информация о нарушении правил воинского учета была внесена из-за невыполнения истцом установленной законом обязанности пройти повторный медицинский осмотр.

В ТЦК отмечали, что отображение таких сведений в Реестре не является привлечением лица к административной ответственности, а лишь фиксирует юридически значимые обстоятельства в рамках функционирования государственной системы воинского учета. Также ответчик указывал, что внесение информации и дальнейшее взаимодействие с органами Национальной полиции осуществлялись в соответствии с требованиями законодательства о воинском учете и мобилизационной подготовке.

Что решил суд первой инстанции

Николаевский окружной административный суд отказал в удовлетворении иска.

Суд первой инстанции исходил из того, что информация о нарушении воинского учета, которая отображается в Реестре, носит информационный характер и сама по себе не свидетельствует о привлечении лица к административной ответственности. По мнению суда, такая отметка лишь отражает факт невыполнения гражданином обязанностей, определенных законодательством о воинском учете.

Выводы апелляционного суда

Коллегия судей не согласилась с такими выводами.

Апелляционный суд проанализировал положения Закона «О Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов» и обратил внимание, что в Реестр вносятся, в частности, сведения о привлечении лица к административной ответственности по статьям 210 и 210-1 КУоАП с указанием даты, номера и содержания протокола или постановления.

Вместе с тем материалы дела подтвердили, что в отношении истца протокол об административном правонарушении не составлялся, постановление о привлечении к административной ответственности не выносилось, а доказательств обратного ответчик суду не предоставил.

При таких обстоятельствах апелляционный суд пришел к выводу, что в данном деле сведения о нарушении истцом правил воинского учета были внесены в Реестр без надлежащих правовых оснований.

При этом коллегия судей отдельно подчеркнула, что не оценивала наличие или отсутствие в действиях истца состава административного правонарушения. Суд проверял исключительно законность действий ТЦК по внесению соответствующих сведений в Реестр, поскольку именно к полномочиям ТЦК относится решение вопроса о привлечении лица к ответственности за нарушение правил воинского учета и вынесение соответствующего постановления.

Решение апелляционной инстанции

Пятый апелляционный административный суд удовлетворил апелляционную жалобу военнообязанного, отменил решение Николаевского окружного административного суда и принял новое решение об удовлетворении иска.

Суд признал противоправными действия ТЦК по внесению в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов сведений о нарушении истцом правил воинского учета и объявлении его в розыск. Также апелляционный суд обязал исключить эти сведения из Реестра и взыскал в пользу истца 2424 грн судебного сбора.

Таким образом, по делу №400/11579/25 апелляционный суд пришел к выводу, что при отсутствии протокола и постановления о привлечении истца к административной ответственности сведения о нарушении им правил воинского учета были внесены в Реестр без надлежащих правовых оснований.

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