Суд скасував розшук у Резерв+: військовозобов’язаного внесли до реєстру без протоколу і постанови

У ТЦК вважали, що військовозобов’язаний порушив обов’язок пройти повторний медогляд, однак до адміністративної відповідальності його не притягували.

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П’ятий апеляційний адміністративний суд скасував рішення суду першої інстанції та зобов’язав територіальний центр комплектування та соціальної підтримки виключити з Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів відомості про порушення правил військового обліку та оголошення військовозобов’язаного в розшук.

Суд дійшов висновку, що у конкретній справі внесення до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів відомостей про порушення правил військового обліку було безпідставним, оскільки особу не притягували до адміністративної відповідальності, а протокол і постанова за статтями 210 або 210-1 КУпАП були відсутні.

Обставини справи

Позивач звернувся до суду після того, як у застосунку «Резерв+» в його електронному військово-обліковому документі з’явилася інформація про порушення правил військового обліку та перебування в розшуку. Причиною розшуку було зазначено неуточнення військово-облікових даних.

Після направлення адвокатського запиту ТЦК повідомив, що громадянин перебуває на військовому обліку та вважається таким, що порушив вимоги законодавства про мобілізаційну підготовку. За інформацією відповідача, позивач був визнаний обмежено придатним до військової служби ще у 2014 році та відповідно до законодавчих змін мав пройти повторний медичний огляд до 5 червня 2025 року. Оскільки такого огляду він не пройшов, до Реєстру були внесені відповідні відомості.

Військовозобов’язаний не погодився з такими діями та звернувся до суду. Він зазначав, що до адміністративної відповідальності його не притягували, протокол про адміністративне правопорушення не складався, а постанова за статтями 210 або 210-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення не виносилася. На його думку, за таких обставин відомості про порушення правил військового обліку були внесені до Реєстру без належних правових підстав.

Позиція ТЦК

Відповідач наполягав, що інформація про порушення правил військового обліку була внесена через невиконання позивачем встановленого законом обов’язку пройти повторний медичний огляд.

У ТЦК зазначали, що відображення таких відомостей у Реєстрі не є притягненням особи до адміністративної відповідальності, а лише фіксує юридично значущі обставини в межах функціонування державної системи військового обліку. Також відповідач вказував, що внесення інформації та подальша взаємодія з органами Національної поліції здійснювалися відповідно до вимог законодавства про військовий облік та мобілізаційну підготовку.

Що вирішив суд першої інстанції

Миколаївський окружний адміністративний суд відмовив у задоволенні позову.

Суд першої інстанції виходив із того, що інформація про порушення військового обліку, яка відображається в Реєстрі, має інформаційний характер і сама по собі не свідчить про притягнення особи до адміністративної відповідальності. На думку суду, така відмітка лише відображає факт невиконання громадянином обов’язків, визначених законодавством про військовий облік.

Висновки апеляційного суду

Колегія суддів не погодилася з такими висновками.

Апеляційний суд проаналізував положення Закону «Про Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов’язаних та резервістів» і звернув увагу, що до Реєстру вносяться, зокрема, відомості про притягнення особи до адміністративної відповідальності за статтями 210 та 210-1 КУпАП із зазначенням дати, номера та змісту протоколу чи постанови.

Водночас матеріали справи підтвердили, що щодо позивача протокол про адміністративне правопорушення не складався, постанова про притягнення до адміністративної відповідальності не виносилася, а доказів протилежного відповідач суду не надав.

За таких обставин апеляційний суд дійшов висновку, що у цій справі відомості про порушення позивачем правил військового обліку були внесені до Реєстру без належних правових підстав.

При цьому колегія суддів окремо наголосила, що не оцінювала наявність або відсутність у діях позивача складу адміністративного правопорушення. Суд перевіряв виключно законність дій ТЦК щодо внесення відповідних відомостей до Реєстру, оскільки саме до повноважень ТЦК належить вирішення питання про притягнення особи до відповідальності за порушення правил військового обліку та ухвалення відповідної постанови.

Рішення апеляційної інстанції

П’ятий апеляційний адміністративний суд задовольнив апеляційну скаргу військовозобов’язаного, скасував рішення Миколаївського окружного адміністративного суду та ухвалив нове рішення про задоволення позову.

Суд визнав протиправними дії ТЦК щодо внесення до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів відомостей про порушення позивачем правил військового обліку та оголошення його в розшук. Також апеляційний суд зобов’язав виключити ці відомості з Реєстру та стягнув на користь позивача 2424 грн судового збору.

Таким чином, у справі 400/11579/25 апеляційний суд дійшов висновку, що за відсутності протоколу та постанови про притягнення позивача до адміністративної відповідальності відомості про порушення ним правил військового обліку були внесені до Реєстру без належних правових підстав.

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