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Апостиль від ДПС – які документи можна легалізувати та скільки це коштує

18:00, 18 червня 2026
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Послуга доступна для документів, виданих податковою службою, за умови подання визначеного переліку документів.
Апостиль від ДПС – які документи можна легалізувати та скільки це коштує
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Державна податкова служба уповноважена проставляти апостиль на офіційних документах, що належать до її компетенції та видані Службою або її територіальними органами. Про це повідомили в ДПС.

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Для отримання послуги заявнику необхідно подати оригінал документа або його копію, засвідчену у встановленому порядку, на якому проставляється апостиль, заяву від особи, яка подає документи, а також документ про оплату послуги або документ чи його завірену копію, що підтверджує право на звільнення від сплати.

Плата за проставлення апостиля становить три неоподатковуваних мінімуми доходів громадян, що на сьогодні дорівнює 51 гривні.

У ДПС також нагадали про підстави, за яких у проставленні апостиля може бути відмовлено. Зокрема, це невідповідність форми документа встановленому зразку або відсутність обов’язкових реквізитів, неналежний зовнішній вигляд документа (якщо текст пошкоджений, написаний олівцем, отриманий факсом або містить виправлення чи дописки), а також випадки, коли документ не належить до повноважень ДПС щодо проставлення апостиля.

Відмову також можуть отримати заявники у разі технічної неможливості перевірити зразки підписів або печаток, а також якщо виникають сумніви щодо достовірності документа, підписів чи печаток або його відповідності вимогам оформлення та видачі.

Окремо зазначається, що апостиль не проставляється на низці документів. Зокрема, це оригінали та копії нормативно-правових актів, роз’яснення і правові висновки щодо їх застосування, а також документи, що мають характер службового листування.

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