Апостиль от ГНС — какие документы можно легализовать и сколько это стоит

Услуга доступна для документов, выданных налоговой службой, при условии представления установленного перечня документов.

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Государственная налоговая служба уполномочена проставлять апостиль на официальных документах, относящихся к ее компетенции и выданных Службой или ее территориальными органами. Об этом сообщили в ГНС.

Для получения услуги заявителю необходимо подать оригинал документа или его копию, заверенную в установленном порядке, на которой проставляется апостиль, заявление от лица, подающего документы, а также документ об оплате услуги или документ либо его заверенную копию, подтверждающий право на освобождение от уплаты.

Плата за проставление апостиля составляет три необлагаемых минимума доходов граждан, что на сегодняшний день равняется 51 гривне.

В ГНС также напомнили об основаниях, по которым в проставлении апостиля может быть отказано. В частности, это несоответствие формы документа установленному образцу или отсутствие обязательных реквизитов, ненадлежащий внешний вид документа (если текст поврежден, написан карандашом, получен по факсу или содержит исправления или дописки), а также случаи, когда документ не входит в полномочия ГНС по проставлению апостиля.

Отказ также может быть выдан заявителям в случае технической невозможности проверить образцы подписей или печатей, а также если возникают сомнения относительно подлинности документа, подписей или печатей или его соответствия требованиям оформления и выдачи.

Отдельно отмечается, что апостиль не проставляется на ряде документов. В частности, это оригиналы и копии нормативно-правовых актов, разъяснения и правовые заключения об их применении, а также документы, имеющие характер служебной переписки.

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