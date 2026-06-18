В Дии запускают услугу развода: идет набор участников на бета-тестирование
«Дия» запустила набор участников для бета-тестирования нового сервиса расторжения брака онлайн.
Как сообщают разработчики, речь идет о цифровой услуге, которая позволит провести весь процесс онлайн: подать заявление, присоединиться к видеоконференции без посещения ЗАГСа, получить свидетельство о расторжении брака по почте через «Дию».
Для участия в тестировании каждому из партнеров необходимо заполнить специальную форму. После регистрации пользователи получат инструкции на электронную почту. После подачи заявления предусмотрен обязательный срок ожидания, после которого проводится видеоконференция и государственная регистрация расторжения брака.
К тестированию могут присоединиться совершеннолетние граждане Украины при наличии:
— верифицированного РНОКПП;
— ID-карты или загранпаспорта в «Дии»;
— актовой записи о браке в приложении;
— отсутствия общих несовершеннолетних детей.
Доставка свидетельства о расторжении брака будет осуществляться исключительно в пределах Украины и вручаться лично получателю.
Сейчас сервис дорабатывается перед его официальным запуском.
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