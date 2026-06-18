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В Дии запускают услугу развода: идет набор участников на бета-тестирование

12:33, 18 июня 2026
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Цифровая услуга позволит провести весь процесс онлайн.
В Дии запускают услугу развода: идет набор участников на бета-тестирование
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«Дия» запустила набор участников для бета-тестирования нового сервиса расторжения брака онлайн.

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Как сообщают разработчики, речь идет о цифровой услуге, которая позволит провести весь процесс онлайн: подать заявление, присоединиться к видеоконференции без посещения ЗАГСа, получить свидетельство о расторжении брака по почте через «Дию».

Для участия в тестировании каждому из партнеров необходимо заполнить специальную форму. После регистрации пользователи получат инструкции на электронную почту. После подачи заявления предусмотрен обязательный срок ожидания, после которого проводится видеоконференция и государственная регистрация расторжения брака.

К тестированию могут присоединиться совершеннолетние граждане Украины при наличии:

— верифицированного РНОКПП;

— ID-карты или загранпаспорта в «Дии»;

— актовой записи о браке в приложении;

— отсутствия общих несовершеннолетних детей.

Доставка свидетельства о расторжении брака будет осуществляться исключительно в пределах Украины и вручаться лично получателю.

Сейчас сервис дорабатывается перед его официальным запуском.

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Украина развод Дия

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