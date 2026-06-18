День отца 2026: когда празднуют, история праздника и подборка лучших поздравлений
В Украине День отца традиционно отмечают в третье воскресенье июня. В 2026 году праздник приходится на 21 июня. В этот день принято поздравлять пап, дедушек, крестных отцов и всех мужчин, которые принимают активное участие в воспитании детей и поддержке семьи.
Статус официального государственного праздника День отца получил в 2019 году после соответствующего решения правительства. С тех пор Украина присоединилась ко многим странам мира, где этот праздник также отмечают именно в третье воскресенье июня.
Кроме того, в Украине существует еще одна памятная дата, посвященная отцам, — Всенародный день отца. Его отмечают в третье воскресенье сентября. В 2026 году он приходится на 20 сентября. Однако официальным государственным праздником остается День отца, который отмечают в третье воскресенье июня.
Как появился День отца
Дата празднования Дня отца в третье воскресенье июня имеет международное происхождение. Именно в этот день чествуют отцов в США и многих других странах мира.
Идея создания такого праздника принадлежит американке Соноре Смарт Додд. В 1909 году она предложила учредить День отца в честь своего отца, который после смерти жены самостоятельно воспитал шестерых детей. Женщина стремилась отдать должное его самоотверженности, любви и заботе о семье.
Впервые праздник отметили 19 июня 1910 года. Со временем традиция приобрела популярность в разных штатах США, а уже в конце XX — начале XXI века распространилась далеко за пределы страны.
В Украине День отца долгое время отмечали на общественном уровне без официального статуса. Лишь в 2019 году правительство закрепило его на государственном уровне, определив датой празднования третье воскресенье июня.
Ко Дню отца 2026 года «Судебно-юридическая газета» подготовила подборку лучших поздравлений в прозе, стихах и открытках, которыми можно поздравить пап, дедушек и крестных отцов с праздником.
Поздравления в прозе
Поздравляю с Днем отца! Желаю крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, душевного спокойствия и радости от каждого дня. Пусть в твоей жизни всегда будет место для счастливых моментов, семейного уюта и гордости за своих детей. Спасибо за мудрые советы, поддержку и заботу, которые помогают преодолевать любые трудности. Пусть любовь и уважение родных всегда согревают твое сердце.
С Днем отца! Пусть судьба щедро вознаграждает тебя за доброту, терпение и силу, которые ты ежедневно даришь своей семье. Желаю крепкого здоровья, благополучия, успехов во всех делах и исполнения самых заветных мечтаний. Пусть дети радуют своими достижениями, а в доме всегда царят мир, любовь и взаимопонимание.
Искренне поздравляю с Днем отца! Быть папой — это большая ответственность и одновременно большое счастье. Желаю всегда оставаться надежной опорой для своих детей, примером мужества, честности и доброты. Пусть каждый день приносит новые поводы для улыбок, а рядом будут люди, которые ценят, любят и уважают тебя.
Поздравляю с Днем отца и желаю, чтобы каждый день приносил радость, вдохновение и новые возможности. Пусть в сердце всегда живет вера в собственные силы, а рядом будут люди, которые поддерживают и вдохновляют. Желаю крепкого здоровья, достатка, мира и благополучия. Пусть дети всегда будут твоей гордостью, а семья — самым большим счастьем.
Искренне поздравляю с Днем отца! Пусть твои силы никогда не иссякают, а жизненная мудрость помогает находить правильные решения в любой ситуации. Желаю, чтобы родные всегда были рядом, поддерживали и вдохновляли. Пусть судьба будет щедрой на добрые события, приятные встречи и счастливые моменты, которые остаются в памяти на всю жизнь.
Поздравления в стихах
Пусть ладятся дела у тебя, папа,
Тобой горжусь, за тебя молюсь,
Желаю тебе долгих, светлых лет,
Пусть удача приходит со всех сторон,
Будь всегда здоровым, беды не знай,
И до ста лет молодым оставайся!
Мира, согласия, здоровья
Я желаю, папа мой.
Пусть этот праздник подарит
Исполнение прекрасных мечтаний.
Пусть все тебе удается,
Первым будь, побеждай,
Что бы ни случилось, папочка,
Рук своих не опускай.
С Днем отца искренне поздравляю,
Здоровья, радости желаю.
Пусть счастье в сердце не угасает,
А судьба щедро награждает.
Пусть сбываются все мечты,
И будут светлыми надежды.
Пусть рядом всегда будет семья,
Даря тепло день за днем.
Пусть достаток будет в доме,
А дни проходят в любви.
Желаю силы и вдохновения,
Уважения, искренности и почета.
Папа, с праздником тебя поздравляю,
Крепкого здоровья искренне желаю.
Пусть будут достаток, любовь и тепло,
Чтобы в сердце всегда было светло и добро.
Мира, согласия, здоровья
Я желаю, папа мой.
Пусть этот праздник подарит
Исполнение прекрасных мечтаний.
Пусть все тебе удается,
Первым будь, побеждай,
Что бы ни случилось, папочка,
Рук своих не опускай.
Поздравления в открытках
Фото: tviysvit
Фото: "Радіо Максимум"
Фото: tviysvit
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