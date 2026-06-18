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День отца 2026: когда празднуют, история праздника и подборка лучших поздравлений

17:42, 18 июня 2026
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День отца в 2026 году будет отмечать 21 июня - по случаю праздника собрали лучшие поздравления в прозе, стихах и открытках.
День отца 2026: когда празднуют, история праздника и подборка лучших поздравлений
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В Украине День отца традиционно отмечают в третье воскресенье июня. В 2026 году праздник приходится на 21 июня. В этот день принято поздравлять пап, дедушек, крестных отцов и всех мужчин, которые принимают активное участие в воспитании детей и поддержке семьи.

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Статус официального государственного праздника День отца получил в 2019 году после соответствующего решения правительства. С тех пор Украина присоединилась ко многим странам мира, где этот праздник также отмечают именно в третье воскресенье июня.

Кроме того, в Украине существует еще одна памятная дата, посвященная отцам, — Всенародный день отца. Его отмечают в третье воскресенье сентября. В 2026 году он приходится на 20 сентября. Однако официальным государственным праздником остается День отца, который отмечают в третье воскресенье июня.

Как появился День отца

Дата празднования Дня отца в третье воскресенье июня имеет международное происхождение. Именно в этот день чествуют отцов в США и многих других странах мира.

Идея создания такого праздника принадлежит американке Соноре Смарт Додд. В 1909 году она предложила учредить День отца в честь своего отца, который после смерти жены самостоятельно воспитал шестерых детей. Женщина стремилась отдать должное его самоотверженности, любви и заботе о семье.

Впервые праздник отметили 19 июня 1910 года. Со временем традиция приобрела популярность в разных штатах США, а уже в конце XX — начале XXI века распространилась далеко за пределы страны.

В Украине День отца долгое время отмечали на общественном уровне без официального статуса. Лишь в 2019 году правительство закрепило его на государственном уровне, определив датой празднования третье воскресенье июня.

Ко Дню отца 2026 года «Судебно-юридическая газета» подготовила подборку лучших поздравлений в прозе, стихах и открытках, которыми можно поздравить пап, дедушек и крестных отцов с праздником.

Поздравления в прозе

Поздравляю с Днем отца! Желаю крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, душевного спокойствия и радости от каждого дня. Пусть в твоей жизни всегда будет место для счастливых моментов, семейного уюта и гордости за своих детей. Спасибо за мудрые советы, поддержку и заботу, которые помогают преодолевать любые трудности. Пусть любовь и уважение родных всегда согревают твое сердце.

С Днем отца! Пусть судьба щедро вознаграждает тебя за доброту, терпение и силу, которые ты ежедневно даришь своей семье. Желаю крепкого здоровья, благополучия, успехов во всех делах и исполнения самых заветных мечтаний. Пусть дети радуют своими достижениями, а в доме всегда царят мир, любовь и взаимопонимание.

Искренне поздравляю с Днем отца! Быть папой — это большая ответственность и одновременно большое счастье. Желаю всегда оставаться надежной опорой для своих детей, примером мужества, честности и доброты. Пусть каждый день приносит новые поводы для улыбок, а рядом будут люди, которые ценят, любят и уважают тебя.

Поздравляю с Днем отца и желаю, чтобы каждый день приносил радость, вдохновение и новые возможности. Пусть в сердце всегда живет вера в собственные силы, а рядом будут люди, которые поддерживают и вдохновляют. Желаю крепкого здоровья, достатка, мира и благополучия. Пусть дети всегда будут твоей гордостью, а семья — самым большим счастьем.

Искренне поздравляю с Днем отца! Пусть твои силы никогда не иссякают, а жизненная мудрость помогает находить правильные решения в любой ситуации. Желаю, чтобы родные всегда были рядом, поддерживали и вдохновляли. Пусть судьба будет щедрой на добрые события, приятные встречи и счастливые моменты, которые остаются в памяти на всю жизнь.

 

Поздравления в стихах

Пусть ладятся дела у тебя, папа,

Тобой горжусь, за тебя молюсь,

Желаю тебе долгих, светлых лет,

Пусть удача приходит со всех сторон,

Будь всегда здоровым, беды не знай,

И до ста лет молодым оставайся!

Мира, согласия, здоровья

Я желаю, папа мой.

Пусть этот праздник подарит

Исполнение прекрасных мечтаний.

Пусть все тебе удается,

Первым будь, побеждай,

Что бы ни случилось, папочка,

Рук своих не опускай.

С Днем отца искренне поздравляю,

Здоровья, радости желаю.

Пусть счастье в сердце не угасает,

А судьба щедро награждает.

Пусть сбываются все мечты,

И будут светлыми надежды.

Пусть рядом всегда будет семья,

Даря тепло день за днем.

Пусть достаток будет в доме,

А дни проходят в любви.

Желаю силы и вдохновения,

Уважения, искренности и почета.

Папа, с праздником тебя поздравляю,

Крепкого здоровья искренне желаю.

Пусть будут достаток, любовь и тепло,

Чтобы в сердце всегда было светло и добро.

Мира, согласия, здоровья

Я желаю, папа мой.

Пусть этот праздник подарит

Исполнение прекрасных мечтаний.

Пусть все тебе удается,

Первым будь, побеждай,

Что бы ни случилось, папочка,

Рук своих не опускай.

 

Поздравления в открытках

Фото: tviysvit

Фото: "Радіо Максимум"

Фото: tviysvit

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