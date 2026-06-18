День батька у 2026 році відзначатимуть 21 червня — з нагоди свята зібрали найкращі привітання у прозі, віршах і листівках.

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В Україні День батька традиційно святкують у третю неділю червня. У 2026 році свято припадає на 21 червня. Цього дня прийнято вітати татусів, дідусів, хрещених батьків та всіх чоловіків, які беруть активну участь у вихованні дітей і підтримці родини.

Статус офіційного державного свята День батька отримав у 2019 році після відповідного рішення уряду. Відтоді Україна долучилася до багатьох країн світу, де це свято також відзначають саме в третю неділю червня.

Окрім цього, в Україні існує ще одна пам’ятна дата, присвячена батькам, — Всенародний день батька. Його відзначають у третю неділю вересня. У 2026 році він припадає на 20 вересня. Однак офіційним державним святом залишається День батька, який відзначають у третю неділю червня.

Як виник День батька

Дата святкування Дня батька в третю неділю червня має міжнародне походження. Саме цього дня вшановують татусів у США та багатьох інших країнах світу.

Ідея створення такого свята належить американці Сонорі Смарт Додд. У 1909 році вона запропонувала започаткувати День батька на честь свого батька, який після смерті дружини самостійно виховав шістьох дітей. Жінка прагнула віддати належне його самовідданості, любові та турботі про родину.

Вперше свято відзначили 19 червня 1910 року. Згодом традиція набула популярності в різних штатах США, а вже наприкінці XX — на початку XXI століття поширилася далеко за межі країни.

В Україні День батька тривалий час святкували на громадському рівні без офіційного статусу. Лише у 2019 році уряд закріпив його на державному рівні, визначивши датою святкування третю неділю червня.

До Дня батька 2026 року «Судово-юридична газета» підготувала добірку найкращих привітань у прозі, віршах і листівках, якими можна привітати татусів, дідусів та хрещених батьків зі святом.

Привітання у прозі

Вітаю з Днем батька! Бажаю міцного здоров’я, невичерпної енергії, душевного спокою та радості від кожного дня. Нехай у твоєму житті завжди буде місце для щасливих моментів, сімейного затишку та гордості за своїх дітей. Дякую за мудрі поради, підтримку та турботу, які допомагають долати будь-які труднощі. Нехай любов і повага рідних завжди зігрівають твоє серце.

***

З Днем батька! Нехай доля щедро винагороджує тебе за доброту, терпіння та силу, які ти щодня даруєш своїй родині. Бажаю міцного здоров’я, благополуччя, успіхів у всіх справах і здійснення найзаповітніших мрій. Нехай діти радують своїми досягненнями, а в домі завжди панують мир, любов і взаєморозуміння.

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Щиро вітаю з Днем батька! Бути татом — це велика відповідальність і водночас велике щастя. Бажаю завжди залишатися надійною опорою для своїх дітей, прикладом мужності, чесності та доброти. Нехай кожен день приносить нові приводи для усмішок, а поруч будуть люди, які цінують, люблять і поважають тебе.

***

Вітаю з Днем батька та бажаю, щоб кожен день приносив радість, натхнення й нові можливості. Нехай у серці завжди живе віра у власні сили, а поруч будуть люди, які підтримують і надихають. Бажаю міцного здоров’я, достатку, миру та благополуччя. Нехай діти завжди будуть твоєю гордістю, а родина — найбільшим щастям.

***

Щиро вітаю з Днем батька! Нехай твої сили ніколи не вичерпуються, а життєва мудрість допомагає знаходити правильні рішення в будь-якій ситуації. Бажаю, щоб рідні завжди були поруч, підтримували та надихали. Нехай доля буде щедрою на добрі події, приємні зустрічі та щасливі моменти, які залишаються в пам’яті на все життя.

Привітання у віршах

Хай ладяться справи у тебе, татусь,

Тобою пишаюсь, за тебе молюсь,

Бажаю тобі довгих, світлих років,

Хай лине удача із різних боків,

Будь завжди здоровим, з бідою не знайся,

Та років до ста молодим залишайся!

***

Миру, злагоди, здоров'я,

Я бажаю, тату мій.

Свято це нехай дарує

Здійснення прекрасних мрій.

Все нехай тобі вдається,

Першим будь, перемагай,

Щоб не трапилось, татусю,

Рук своїх не опускай.

***

З Днем батька щиро я вітаю,

Здоров'я, радості бажаю.

Хай щастя в серці не згасає,

А доля щедро нагороджає.

Нехай збуваються всі мрії,

І будуть світлими надії.

Хай поруч завжди буде рідня,

Дарує тепло день за днем щодня.

Нехай достаток буде в домі,

А дні минають у любові.

Бажаю сили і наснаги,

Поваги, щирості та шани.

***

Тату, зі святом тебе вітаю,

Міцного здоров’я щиро бажаю.

Хай буде достаток, любов і тепло,

Щоб в серці завжди було світло й добро.

***

Миру, злагоди, здоров’я,

Я бажаю, тату мій.

Свято це нехай дарує

Здійснення прекрасних мрій.

Все нехай тобі вдається,

Першим будь, перемагай,

Щоб не трапилось, татусю,

Рук своїх не опускай.

Вітання у листівках

Фото: tviysvit

Фото: "Радіо Максимум"

Фото: tviysvit

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