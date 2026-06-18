У Польщі хочуть у 4 рази підвищити збір на маленькі пляшки алкоголю: ціни можуть різко зрости

Маленькі пляшки алкоголю вважають одним із чинників прихованого зловживання спиртним.

Фото: Agencja Wyborcza.pl

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Польщі найближчим часом можуть суттєво подорожчати невеликі пляшки міцного алкоголю. Йдеться про так звані «малпки» (польською małpki) — невеликі пляшки горілки та інших міцних напоїв об'ємом від 100 до 300 мл, які широко продаються в польських магазинах. Уряд країни планує у чотири рази підвищити спеціальний збір на алкогольні напої в упаковках об’ємом до 300 мл. Очікується, що це допоможе скоротити споживання алкоголю та водночас значно збільшить надходження до бюджету.

Міністерство фінансів пропонує підвищити збір у чотири рази

Як повідомляє Wirtualna Polska, Міністерство фінансів Польщі планує збільшити спеціальний збір на алкоголь, який продається в невеликих пляшках і упаковках об’ємом до 300 мл.

Наразі ставка становить 25 злотих за літр чистого алкоголю. Після змін вона може зрости до 100 злотих.

Наприклад, для популярної 100-мілілітрової пляшки горілки міцністю 40% розмір збору збільшиться з 1 до 4 злотих. Хоча це не означає автоматичного підвищення ціни кожної такої пляшки саме на 3 злотих, загалом алкоголь у малих упаковках стане помітно дорожчим.

Уряд уже підтримав ідею

Питання підвищення збору на невеликі пляшки алкоголю обговорюється в Польщі вже кілька місяців. Однак, як зазначає Wirtualna Polska, тепер політичне рішення вже ухвалене.

Очікується, що найближчим часом відповідний проєкт внесуть до переліку законодавчих ініціатив уряду.

Для реалізації змін необхідно ухвалити закон, тому остаточне рішення має пройти через парламент.

Надходження до бюджету можуть зрости втричі

Наразі спеціальний збір на алкоголь у малих упаковках приносить польському бюджету близько 500–600 млн злотих на рік.

За даними видання, останніми роками надходження поступово скорочувалися: з понад 600 млн злотих у 2022 році до приблизно 560 млн злотих нині.

Після підвищення ставки уряд розраховує на значно більші надходження. Навіть якщо продажі маленьких пляшок алкоголю скоротяться на 20%, доходи від збору можуть перевищити 1,7 млрд злотих на рік.

Усі кошти можуть передати системі охорони здоров’я

Польська влада також розглядає зміну механізму розподілу отриманих коштів.

Зараз надходження від збору діляться порівну між Національним фондом здоров’я Польщі (NFZ) та органами місцевого самоврядування.

Однак уряд обговорює можливість спрямовувати всі кошти виключно на фінансування охорони здоров’я.

Це може викликати суперечки з місцевою владою, адже громади ризикують втратити частину фінансування, яке нині використовується, зокрема, для програм профілактики алкогольної залежності. Деякі представники самоврядування вже висловлюють незгоду з такою ініціативою.

Чому увагу звернули саме на маленькі пляшки

У Польщі невеликі пляшки алкоголю вже давно є предметом дискусій серед медиків та фахівців із профілактики залежностей.

Експерти наголошують, що через невеликий об’єм, доступну ціну та зручність такі пляшки можуть сприяти прихованому вживанню алкоголю. Зокрема, йдеться про споживання спиртного зранку або приховування алкогольної залежності.

Аналітики алкогольного ринку також регулярно звертають увагу на масштаби продажів: щодня в Польщі реалізуються мільйони таких упаковок.

Це може бути лише початком змін

Вказується, що підвищення збору на алкоголь у невеликих пляшках може стати лише першим етапом ширшої реформи.

Уряд також планує повернутися до обговорення змін у сфері акцизного оподаткування алкогольних напоїв та так званого цукрового податку. Попередні законодавчі ініціативи з цих питань були заблоковані, однак влада має намір знову винести їх на розгляд.

Одним із головних аргументів на користь нових рішень називають необхідність збільшення фінансування системи охорони здоров’я.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.