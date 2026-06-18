В Польше хотят в 4 раза повысить сбор на маленькие бутылки алкоголя: цены могут резко вырасти

Маленькие бутылки алкоголя считают одним из факторов скрытого злоупотребления спиртным.

Фото: Agencja Wyborcza.pl

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В Польше в ближайшее время могут существенно подорожать небольшие бутылки крепкого алкоголя. Речь идет о так называемых «малпках» (по-польски małpki) — небольших бутылках водки и других крепких напитков объемом от 100 до 300 мл, которые широко продаются в польских магазинах. Правительство страны планирует в четыре раза повысить специальный сбор на алкогольные напитки в упаковках объемом до 300 мл. Ожидается, что это поможет сократить потребление алкоголя и одновременно значительно увеличить поступления в бюджет.

Министерство финансов предлагает повысить сбор в четыре раза

Как сообщает Wirtualna Polska, Министерство финансов Польши планирует увеличить специальный сбор на алкоголь, который продается в небольших бутылках и упаковках объемом до 300 мл.

В настоящее время ставка составляет 25 злотых за литр чистого алкоголя. После изменений она может вырасти до 100 злотых.

Например, для популярной 100-миллилитровой бутылки водки крепостью 40% размер сбора увеличится с 1 до 4 злотых. Хотя это не означает автоматического повышения цены каждой такой бутылки именно на 3 злотых, в целом алкоголь в малых упаковках станет заметно дороже.

Правительство уже поддержало идею

Вопрос повышения сбора на небольшие бутылки алкоголя обсуждается в Польше уже несколько месяцев. Однако, как отмечает Wirtualna Polska, теперь политическое решение уже принято.

Ожидается, что в ближайшее время соответствующий проект внесут в перечень законодательных инициатив правительства.

Для реализации изменений необходимо принять закон, поэтому окончательное решение должно пройти через парламент.

Поступления в бюджет могут вырасти втрое

В настоящее время специальный сбор на алкоголь в малых упаковках приносит польскому бюджету около 500–600 млн злотых в год.

По данным издания, в последние годы поступления постепенно сокращались: с более чем 600 млн злотых в 2022 году до примерно 560 млн злотых в настоящее время.

После повышения ставки правительство рассчитывает на значительно большие поступления. Даже если продажи маленьких бутылок алкоголя сократятся на 20%, доходы от сбора могут превысить 1,7 млрд злотых в год.

Все средства могут передать системе здравоохранения

Польские власти также рассматривают изменение механизма распределения полученных средств.

Сейчас поступления от сбора делятся поровну между Национальным фондом здравоохранения Польши (NFZ) и органами местного самоуправления.

Однако правительство обсуждает возможность направлять все средства исключительно на финансирование здравоохранения.

Это может вызвать споры с местными властями, поскольку общины рискуют потерять часть финансирования, которое сейчас используется, в частности, для программ профилактики алкогольной зависимости. Некоторые представители самоуправления уже выразили несогласие с такой инициативой.

Почему внимание обратили именно на маленькие бутылки

В Польше небольшие бутылки алкоголя уже давно являются предметом дискуссий среди медиков и специалистов по профилактике зависимостей.

Эксперты подчеркивают, что из-за небольшого объема, доступной цены и удобства такие бутылки могут способствовать скрытому употреблению алкоголя. В частности, речь идет об употреблении спиртного с утра или сокрытии алкогольной зависимости.

Аналитики алкогольного рынка также регулярно обращают внимание на масштабы продаж: ежедневно в Польше реализуются миллионы таких упаковок.

Это может быть лишь началом изменений

Указывается, что повышение сбора на алкоголь в небольших бутылках может стать лишь первым этапом более широкой реформы.

Правительство также планирует вернуться к обсуждению изменений в сфере акцизного налогообложения алкогольных напитков и так называемого сахарного налога. Предыдущие законодательные инициативы по этим вопросам были заблокированы, однако власти намерены вновь вынести их на рассмотрение.

Одним из главных аргументов в пользу новых решений называют необходимость увеличения финансирования системы здравоохранения.

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