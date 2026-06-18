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Как лицу без гражданства оформить удостоверение для выезда за границу — порядок и стоимость услуги

17:08, 18 июня 2026
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Оформление возможно с 16 лет в подразделениях Государственной миграционной службы.
Как лицу без гражданства оформить удостоверение для выезда за границу — порядок и стоимость услуги
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Удостоверение лица без гражданства для выезда за границу оформляется лицам без гражданства, которые постоянно или временно проживают в Украине и не имеют проездного документа. Об этом сообщила Миграционная служба Днепропетровской области.

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Документ могут получить лица, достигшие 16-летнего возраста, на основании заявления-анкеты, поданной лично. Если же лицо не достигло 16 лет или признано ограниченно дееспособным или недееспособным, заявление от его имени подает один из родителей, усыновителей, опекунов, попечителей или другой законный представитель.

Для оформления удостоверения необходимо подать в подразделение Государственной миграционной службы соответствующие документы и обратиться в территориальный орган или подразделение ГМС для получения готового удостоверения лица без гражданства для выезда за границу.

Стоимость оформления состоит из нескольких платежей: государственная пошлина в размере 85 гривен (в соответствии с пунктом 6 статьи 3 Декрета Кабинета Министров Украины «О государственной пошлине»), административная услуга — 452 гривны, а также стоимость бланка — 6330 гривен.

В то же время от уплаты государственной пошлины освобождаются отдельные категории граждан, в частности лица, отнесенные к 1 и 2 категориям пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы, инвалиды Великой Отечественной войны, семьи погибших или пропавших без вести воинов (партизан), а также приравненные к ним лица и инвалиды I и II группы.

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гражданство Госмиграционная служба пересечение границы

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