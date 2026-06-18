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Як особі без громадянства оформити посвідчення для виїзду за кордон – порядок і вартість послуги

17:08, 18 червня 2026
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Оформлення можливе з 16 років через підрозділи Державної міграційної служби.
Як особі без громадянства оформити посвідчення для виїзду за кордон – порядок і вартість послуги
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Посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон оформлюється особам без громадянства, які постійно або тимчасово проживають в Україні та не мають проїзного документа. Про це повідомила Міграційна служба Дніпропетровської області.

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Документ можуть отримати особи, які досягли 16-річного віку, на підставі заяви-анкети, поданої особисто. Якщо ж особа не досягла 16 років або визнана обмежено дієздатною чи недієздатною, за неї заяву подає один із батьків, усиновлювачів, опікунів, піклувальників або інший законний представник.

Для оформлення посвідчення необхідно подати до підрозділу Державної міграційної служби відповідні документи та звернутися до територіального органу або підрозділу ДМС для отримання готового посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон.

Вартість оформлення складається з кількох платежів: державне мито у розмірі 85 гривень (відповідно до пункту 6 статті 3 Декрету Кабінету Міністрів України «Про державне мито»), адміністративна послуга — 452 гривні, а також вартість бланка — 6330 гривень.

Водночас від сплати державного мита звільняються окремі категорії громадян, зокрема особи, віднесені до 1 і 2 категорій постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, інваліди Великої Вітчизняної війни, сім’ї загиблих або зниклих безвісти воїнів (партизанів), а також прирівняні до них особи та інваліди I і II групи.

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громадянство Держміграційна служба перетин кордону

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