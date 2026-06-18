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Відмова в паспорті — і вимога змінити ім’я: як «по батькові» стає проблемою для дітей, народжених за кордоном

16:14, 18 червня 2026
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Чому через відсутність «по батькові» ДМС може відмовити у паспорті.
Відмова в паспорті — і вимога змінити ім’я: як «по батькові» стає проблемою для дітей, народжених за кордоном
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Відмова в оформленні паспорта громадянина України для виїзду за кордон через особливості написання імені в іноземному свідоцтві про народження може створювати додаткові адміністративні проблеми для дитини та її батьків. Про це заявили в Національній асоціації адвокатів України.

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У НААУ зазначають, що різні підходи до фіксації персональних даних у національних та іноземних документах інколи призводять до необхідності судового захисту або навіть зміни імені.

Правові засади оформлення та видачі паспорта громадянина України для виїзду за кордон визначаються Конституцією України, Законом «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус», а також Порядком оформлення, видачі, обміну, пересилання, вилучення, повернення державі, визнання недійсним та знищення паспорта громадянина України для виїзду за кордон, затвердженим постановою Кабінету Міністрів від 07.05.2014 №152.

Як пояснюють фахівці, проблема найчастіше виникає у випадках, коли дитина народилася за межами України, а її свідоцтво про народження оформлене за правилами іншої держави. У таких документах персональні дані можуть містити лише ім’я та прізвище без окремого зазначення по батькові, що відрізняється від української трискладової моделі запису ПІБ.

У таких випадках органи Державної міграційної служби можуть відмовляти в оформленні паспорта громадянина України для виїзду за кордон, посилаючись на те, що під час розгляду заяви-анкети виявлено розбіжність між паспортом громадянина України та свідоцтвом про народження.

В асоціації підкреслюють, що перевірка документів є обов’язком посадових осіб, однак самостійне переоцінювання змісту іноземного документа, його перекладу та результатів попередньої перевірки виходить за межі звичайної технічної перевірки документів.

Окремо правники звертають увагу, що найбільш проблемним є те, що в окремих випадках заявникам фактично пропонують усунути таку «розбіжність» шляхом зміни імені дитини. Спочатку — на подвійне ім’я, яке поєднує ім’я та по батькові, а згодом — знову на ім’я, надане дитині при народженні.

«Такий підхід створює додатковий правовий та адміністративний тягар. Дитина може зіткнутися з перешкодами у користуванні іменем, під яким уже отримувала документи про освіту, медичну документацію та інші підтвердження особи», - пояснюють у НААУ.

Відтак, правники наголошують, що під час оформлення паспорта важливо відмежовувати справжні розбіжності в персональних даних від особливостей структури документа, виданого компетентним органом іншої держави. Державна міграційна служба вже почала реагувати на такі ситуації.

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