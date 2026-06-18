Чи безпечно тримати тварин у Київському зоопарку під час обстрілів – кияни просять вивезти окремі види за кордон

Автори петиції просять оцінити безпеку тварин у Київському зоопарку та розглянути можливість їх переміщення за кордон.

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На сайті КМДА зареєстровано петицію №14315 щодо доцільності утримання тварин у Київському зоопарку в умовах регулярних ракетних та дронових атак на місто.

У зверненні автори петиції закликають міську владу та відповідальні органи провести незалежну оцінку безпеки утримання тварин у зоопарку в умовах воєнних дій та обстрілів столиці.

У тексті петиції зазначається, що Київ протягом тривалого часу залишається ціллю ракетних і дронових атак. За словами ініціаторів звернення, вибухи, ударні хвилі, пожежі та тривалі повітряні тривоги створюють значний стрес для тварин, особливо для великих ссавців, птахів та інших видів, чутливих до шуму та різких змін довкілля.

Автори петиції вважають за необхідне тимчасово перемістити окремі види тварин до закордонних природоохоронних установ. Водночас вони наголошують, що не йдеться про припинення роботи зоопарку, а про необхідність забезпечення максимальної безпеки тварин.

У зверненні також міститься прохання розглянути це питання та вжити заходів для захисту тварин, які не можуть самостійно уникнути небезпеки під час воєнних дій.

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