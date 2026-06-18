  1. В Україні

Чи безпечно тримати тварин у Київському зоопарку під час обстрілів – кияни просять вивезти окремі види за кордон

19:04, 18 червня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Автори петиції просять оцінити безпеку тварин у Київському зоопарку та розглянути можливість їх переміщення за кордон.
Чи безпечно тримати тварин у Київському зоопарку під час обстрілів – кияни просять вивезти окремі види за кордон
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На сайті КМДА зареєстровано петицію №14315 щодо доцільності утримання тварин у Київському зоопарку в умовах регулярних ракетних та дронових атак на місто.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

У зверненні автори петиції закликають міську владу та відповідальні органи провести незалежну оцінку безпеки утримання тварин у зоопарку в умовах воєнних дій та обстрілів столиці.

У тексті петиції зазначається, що Київ протягом тривалого часу залишається ціллю ракетних і дронових атак. За словами ініціаторів звернення, вибухи, ударні хвилі, пожежі та тривалі повітряні тривоги створюють значний стрес для тварин, особливо для великих ссавців, птахів та інших видів, чутливих до шуму та різких змін довкілля.

Автори петиції вважають за необхідне тимчасово перемістити окремі види тварин до закордонних природоохоронних установ. Водночас вони наголошують, що не йдеться про припинення роботи зоопарку, а про необхідність забезпечення максимальної безпеки тварин.

У зверненні також міститься прохання розглянути це питання та вжити заходів для захисту тварин, які не можуть самостійно уникнути небезпеки під час воєнних дій.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Київ КМДА петиція тварини

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Мати подарувала доньці будинок, розраховуючи на догляд, а та припинила допомагати: ВС пояснив, чи можна скасувати договір

Суд наголосив, що для вирішення спору про недійсність договору дарування через помилку необхідно повно дослідити обставини, які можуть свідчити про нерозуміння дарувальником правової природи правочину.

Конфлікт у стінах ОГП: ВРП закрила дисциплінарну справу щодо прокурора

ВРП скасувала дисциплінарне стягнення з прокурора Генінспекції Офісу Генпрокурора Олександра Бондаренка.

На Полтавщині поліція програла справу про пʼяне водіння у суді через невірний показник температури на чеку «Драгера»

Уважність до деталей у протоколі та чеку алкотестеру може стати вирішальною у збереженні права керування та уникненні несправедливого штрафу.

ВРП переглянула справу прокурора з Києва Олега Білоуса за невчасну декларацію доброчесності після рішення ВС

ВРП переглянула дисциплінарну справу прокурора Олега Білоуса після рішення Верховного Суду.

ВРП проігнорувала рекомендацію ВККС щодо звільнення судді Олексія Галагана

Вища рада правосуддя залишила без розгляду рекомендацію ВККС щодо звільнення з посади судді Фортечного районного суду міста Кропивницького.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]