Вакансії із зарплатою «за результатами співбесіди» вимагають визнати порушенням

Роботодавців і сайти пошуку роботи закликають розкривати зарплати ще до початку співбесід.

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В Україні пропонують запровадити нові правила для роботодавців та сервісів пошуку роботи, які зобов’яжуть вказувати розмір зарплати або її чіткий діапазон у кожній вакансії.

Ініціаторка відповідного звернення до уряду вважає, що приховування інформації про оплату праці створює нерівні умови для кандидатів, змушує людей витрачати час на співбесіди без розуміння майбутнього заробітку та може посилювати дискримінацію на ринку праці. Водночас така практика вже поступово стає стандартом у країнах Європейського Союзу.

У петиції №41/010153-26еп пропонується внести зміни до законодавства про працю та зайнятість населення, заборонивши роботодавцям і рекрутинговим платформам публікувати вакансії без зазначення конкретного розміру заробітної плати або її мінімальної та максимальної межі.

Чому вакансії без зарплати називають прихованою дискримінацією

У зверненні зазначається, що відсутність інформації про оплату праці у вакансіях нерідко використовується як інструмент для зниження рівня винагороди кандидатам.

Зокрема, йдеться про поширені формулювання на кшталт «зарплата за результатами співбесіди» або «орієнтуємося на побажання кандидата». На думку ініціаторки звернення, такі підходи дозволяють роботодавцям пропонувати різним кандидатам різний рівень оплати за однакову роботу.

Приховування бюджету вакансії може посилювати гендерну та соціальну нерівність. Зазначається, що через психологічні та соціальні фактори жінки та молоді спеціалісти частіше занижують свої фінансові очікування, а відсутність інформації про оплату праці лише поглиблює цю проблему.

Тижні співбесід без результату: яку проблему пропонують вирішити

Окремо порушується питання витрат часу кандидатів на працевлаштування.

Зазначається, що шукачі роботи нерідко проходять кілька етапів співбесід, виконують тестові завдання та витрачають на це дні або навіть тижні, не знаючи реального рівня оплати праці. Лише наприкінці відбору вони можуть дізнатися, що запропонований оклад не відповідає їхнім очікуванням або не покриває базових потреб.

Що може змінитися після запровадження нових правил

Обов’язкове зазначення зарплати у вакансіях сприятиме більшій рівності на ринку праці.

Передбачається, що кожен кандидат матиме однакове розуміння рівня винагороди ще до початку співбесіди незалежно від навичок самопрезентації, досвіду переговорів чи рівня фінансових очікувань.

Крім того, відкритість інформації про оплату праці може зробити процес найму більш ефективним як для роботодавців, так і для кандидатів, оскільки сторони зможуть швидше оцінювати відповідність вакансії та очікувань потенційного працівника.

На які європейські стандарти посилається петиція

У Європейському Союзі діє Директива про прозорість оплати праці (Pay Transparency Directive).

Документ передбачає обов’язок роботодавців надавати кандидатам інформацію про рівень оплати праці ще до проведення співбесіди. Ініціаторка звернення вважає, що як держава-кандидат на вступ до ЄС Україна має впроваджувати подібні стандарти вже зараз.

Які зміни до законів пропонують внести

Петиція передбачає внесення змін до Закону України «Про рекламу» та Закону України «Про зайнятість населення».

Пропонується визнати публікацію вакансій без зазначення розміру заробітної плати або її діапазону правопорушенням.

Що пропонують змінити для сервісів пошуку роботи

Пропонується зобов’язати онлайн-платформи для пошуку роботи зробити поле «Заробітна плата» обов’язковим для заповнення під час розміщення вакансій роботодавцями.

На переконання авторки петиції, прозорість заробітних плат є проявом поваги до працівників та важливою умовою чесної конкуренції на ринку праці. У зв’язку з цим Кабінет Міністрів закликають підтримати відповідну ініціативу та сприяти формуванню більш відкритого й зрозумілого ринку праці.

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