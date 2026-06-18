Перерахунок військових пенсій та пенсій МВС: які документи потрібні та як подати заяву

Автоматичний перерахунок пенсій поширюється не на всіх пенсіонерів — колишнім військовослужбовцям, працівникам МВС та інших силових структур у багатьох випадках необхідно самостійно подавати документи для перегляду розміру виплат, зокрема оновлену довідку про грошове забезпечення та заяву до Пенсійного фонду.

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Не всі пенсіонери можуть розраховувати на автоматичне збільшення пенсійних виплат. Для окремих категорій громадян, зокрема колишніх працівників правоохоронних органів і силових структур, перерахунок пенсії часто потребує особистого звернення та підтвердження права на підвищення.

Пенсійне забезпечення колишніх співробітників МВС, Національної поліції, СБУ, ДСНС та інших силових відомств здійснюється за спеціальними правилами, які відрізняються від загальної системи пенсійного страхування.

Правові засади таких виплат визначає Закон України №2262-XII «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб». Саме він встановлює порядок призначення та перегляду пенсій для військових і правоохоронців після завершення служби.

Які пенсії можуть отримувати колишні силовики

Для представників силових органів законодавство передбачає кілька видів пенсійного забезпечення.

Пенсія за вислугу років призначається за наявності необхідного стажу служби. Для осіб, які звільнилися після 1 жовтня 2020 року, мінімальна вислуга становить 25 календарних років.

Пенсію по інвалідності можуть отримати особи, які втратили працездатність через поранення, травму, контузію або захворювання, пов’язані з проходженням служби чи виконанням службових завдань.

Крім того, закон передбачає пенсію у зв’язку з втратою годувальника для членів сімей загиблих або померлих правоохоронців і військовослужбовців, якщо смерть настала внаслідок виконання службових обов’язків.

Від чого залежить розмір пенсійних виплат

На відміну від звичайних пенсій, де ключову роль відіграє страховий стаж, для колишніх силовиків основою розрахунку є розмір грошового забезпечення на момент звільнення зі служби.

Під час визначення пенсії враховуються:

посадовий оклад;

оклад за спеціальним чи військовим званням;

надбавка за вислугу років;

постійні доплати, надбавки та премії.

Також на остаточний розмір виплати впливає тривалість служби. Чим більша вислуга років, тим вищий відсоток грошового забезпечення враховується під час нарахування пенсії.

Водночас підвищення зарплат і грошового забезпечення діючих правоохоронців та військовослужбовців може стати підставою для перегляду пенсій їхніх колишніх колег.

У яких випадках можливий перерахунок пенсії

Перерахунок пенсій для колишніх працівників силових структур здійснюється за спеціальною процедурою та не прив’язаний до щорічних підвищень, які застосовуються до більшості пенсіонерів.

Порядок такого перегляду визначається Законом №2262-XII та постановою Кабінету Міністрів №45. Його суть полягає в повторному обчисленні пенсії з урахуванням актуального розміру грошового забезпечення.

Підставами для перерахунку можуть бути:

підвищення посадових окладів або надбавок діючим співробітникам силових органів;

неврахування окремих складових грошового забезпечення під час первинного призначення пенсії;

судові рішення, якими скасовано обмеження або визнано незаконними норми, що впливали на розмір пенсійних виплат.

Окрему роль у перегляді пенсій відіграла судова практика щодо постанови Кабміну №103, після якої багато військових пенсіонерів отримали право на перерахунок виплат.

Під час нового розрахунку повинні враховуватися всі передбачені законом складові грошового забезпечення, включаючи оклади, доплати, надбавки, премії та індексацію.

Що потрібно для оформлення перерахунку

Для ініціювання перерахунку пенсіонеру необхідно отримати актуальну довідку про розмір грошового забезпечення у відповідному підрозділі МВС, Національної поліції або іншому уповноваженому органі.

Після отримання довідки документи разом із заявою подаються до органів Пенсійного фонду України.

Якщо у перерахунку відмовлено або під час його проведення не враховані всі належні виплати, пенсіонер має право оскаржити таке рішення в суді та вимагати перегляду розміру пенсії.

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