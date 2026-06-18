Пересчет военных пенсий и пенсий МВД: какие документы нужны и как подать заявление

Автоматический перерасчет пенсий распространяется не на всех пенсионеров — бывшим военнослужащим, работникам МВД и других силовых структур во многих случаях необходимо самостоятельно подавать документы для пересмотра размера выплат, в частности, обновленную справку о денежном довольствии и заявление в Пенсионный фонд.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Не все пенсионеры могут рассчитывать на автоматическое увеличение пенсионных выплат. Для отдельных категорий граждан, в частности бывших сотрудников правоохранительных органов и силовых структур, перерасчет пенсии часто требует личного обращения и подтверждения права на повышение.

Пенсионное обеспечение бывших сотрудников МВД, Национальной полиции, СБУ, ГСЧС и других силовых ведомств осуществляется по специальным правилам, которые отличаются от общей системы пенсионного страхования.

Правовые основы таких выплат определяет Закон Украины №2262-XII «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц». Именно он устанавливает порядок назначения и пересмотра пенсий для военнослужащих и правоохранителей после завершения службы.

Какие пенсии могут получать бывшие силовики

Для представителей силовых органов законодательство предусматривает несколько видов пенсионного обеспечения.

Пенсия за выслугу лет назначается при наличии необходимого стажа службы. Для лиц, уволившихся после 1 октября 2020 года, минимальная выслуга составляет 25 календарных лет.

Пенсию по инвалидности могут получать лица, утратившие трудоспособность вследствие ранения, травмы, контузии или заболевания, связанных с прохождением службы либо выполнением служебных обязанностей.

Кроме того, закон предусматривает пенсию в связи с потерей кормильца для членов семей погибших или умерших правоохранителей и военнослужащих, если смерть наступила вследствие исполнения служебных обязанностей.

От чего зависит размер пенсионных выплат

В отличие от обычных пенсий, где ключевую роль играет страховой стаж, для бывших силовиков основой расчета является размер денежного обеспечения на момент увольнения со службы.

При определении пенсии учитываются:

должностной оклад;

оклад по специальному или воинскому званию;

надбавка за выслугу лет;

постоянные доплаты, надбавки и премии.

Также на окончательный размер выплаты влияет продолжительность службы. Чем больше выслуга лет, тем выше процент денежного обеспечения учитывается при начислении пенсии.

Вместе с тем повышение заработной платы и денежного обеспечения действующих правоохранителей и военнослужащих может стать основанием для пересмотра пенсий их бывших коллег.

В каких случаях возможен перерасчет пенсии

Перерасчет пенсий для бывших сотрудников силовых структур осуществляется по специальной процедуре и не привязан к ежегодным повышениям, которые применяются к большинству пенсионеров.

Порядок такого пересмотра определяется Законом №2262-XII и постановлением Кабинета Министров №45. Его суть заключается в повторном исчислении пенсии с учетом актуального размера денежного обеспечения.

Основаниями для перерасчета могут быть:

повышение должностных окладов или надбавок действующим сотрудникам силовых органов;

неучет отдельных составляющих денежного обеспечения при первоначальном назначении пенсии;

судебные решения, которыми отменены ограничения или признаны незаконными нормы, влияющие на размер пенсионных выплат.

Отдельную роль в пересмотре пенсий сыграла судебная практика относительно постановления Кабмина №103, после которой многие военные пенсионеры получили право на перерасчет выплат.

При новом расчете должны учитываться все предусмотренные законом составляющие денежного обеспечения, включая оклады, доплаты, надбавки, премии и индексацию.

Что нужно для оформления перерасчета

Для инициирования перерасчета пенсионеру необходимо получить актуальную справку о размере денежного обеспечения в соответствующем подразделении МВД, Национальной полиции или другом уполномоченном органе.

После получения справки документы вместе с заявлением подаются в органы Пенсионного фонда Украины.

Если в перерасчете отказано либо при его проведении не были учтены все положенные выплаты, пенсионер имеет право обжаловать такое решение в судебном порядке и требовать пересмотра размера пенсии.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.