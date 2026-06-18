Мать подарила дочери дом, рассчитывая на уход, а та перестала помогать: ВС объяснил, можно ли отменить договор

Суд подчеркнул, что для разрешения спора о недействительности договора дарения вследствие ошибки необходимо полно исследовать обстоятельства, которые могут свидетельствовать о непонимании дарителем правовой природы сделки.

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В деле № 278/1726/24 от 10 июня 2026 года Верховный Суд в составе коллегии судей Второй судебной палаты Кассационного гражданского суда рассмотрел вопрос о признании недействительными договоров дарения жилого дома и земельного участка в связи с ошибкой относительно правовой природы сделок.

Практическое значение данного постановления заключается в том, что Верховный Суд обратил внимание на необходимость тщательной оценки всех доказательств и обстоятельств, которые могут подтверждать, что лицо фактически намеревалось заключить договор пожизненного содержания, а не безвозмездно передать имущество в собственность другому лицу.

Обстоятельства дела

В марте 2024 года женщина обратилась в суд с иском к своей дочери о признании недействительными договоров дарения жилого дома и земельного участка, заключенных 19 января 2023 года, а также об отмене государственной регистрации права собственности.

Истица утверждала, что ошиблась относительно правовой природы заключенных сделок и считала, что фактически оформляет договор пожизненного содержания. По ее словам, спорный дом был ее единственным жильем, а она и ее муж в силу преклонного возраста, состояния здоровья и потребности в постороннем уходе рассчитывали на дальнейшее содержание со стороны дочери.

По утверждению истицы, до заключения договоров ответчица помогала родителям материально и фактически их содержала. Стороны договорились переоформить дом и земельный участок на дочь, а она взамен должна была ухаживать за родителями и содержать их до конца жизни.

После заключения договоров, как отмечала истица, дочь постепенно перестала оказывать помощь, а из-за конфликтов родители были вынуждены переехать к другой дочери.

Суд первой инстанции отказал в удовлетворении иска, посчитав, что истица добровольно подписала договоры дарения и не доказала, что ошибалась относительно их содержания. Апелляционный суд согласился с этим выводом и оставил решение без изменений.

Не согласившись с такими решениями, истица обратилась в Верховный Суд.

Позиция Верховного Суда

Верховный Суд напомнил, что в соответствии со статьей 717 ГК Украины по договору дарения одна сторона безвозмездно передает имущество в собственность другой стороне, а договор, устанавливающий обязанность одаряемого совершить в пользу дарителя какое-либо действие имущественного или неимущественного характера, не является договором дарения.

Суд отметил, что по смыслу статей 203, 717 ГК Украины договор дарения считается заключенным, если стороны имеют полное представление не только о предмете договора, но и достигли согласия по всем его существенным условиям.

При этом договор, устанавливающий обязанность одаряемого совершить в пользу дарителя какое-либо действие имущественного или неимущественного характера, не считается договором дарения, правовой целью которого является передача собственником своего имущества в собственность другого лица без получения встречного вознаграждения.

В отличие от договора дарения, по договору пожизненного содержания (ухода), который, согласно доводам искового заявления, имела в виду истица, одна сторона (отчуждатель) передает другой стороне (приобретателю) в собственность жилой дом, квартиру или их часть, другое недвижимое либо движимое имущество, имеющее значительную ценность, взамен чего приобретатель обязуется обеспечивать отчуждателя содержанием и (или) уходом пожизненно.

Рассматривая доводы истицы об ошибке относительно правовой природы сделок, Верховный Суд обратил внимание на положения статьи 229 ГК Украины, согласно которым если лицо, совершившее сделку, ошиблось относительно обстоятельств, имеющих существенное значение, такая сделка может быть признана судом недействительной. Существенное значение имеет ошибка относительно природы сделки, прав и обязанностей сторон.

Суд подчеркнул, что обстоятельства, относительно которых ошиблась сторона сделки, должны существовать именно на момент совершения сделки. Лицо в подтверждение своих требований о признании сделки недействительной должно доказать, что такая ошибка действительно имела место, а также что она имеет существенное значение.

Таким образом, для признания сделки недействительной как заключенной под влиянием ошибки необходимо, чтобы ошибка имела существенное значение. Существенность ошибки устанавливает суд.

Также Верховный Суд напомнил, что наличие ошибки может подтверждаться такими обстоятельствами, как преклонный возраст лица, состояние его здоровья и потребность в постороннем уходе, наличие спорного жилья как единственного места проживания, отсутствие фактической передачи имущества одаряемому и продолжение проживания дарителя в этом жилье после заключения договора дарения.

Исследуя материалы дела, Верховный Суд обратил внимание, что в отзыве на иск ответчица сама указывала на договоренность между сторонами, согласно которой она должна была ухаживать за родителями, а истица — переоформить на нее дом.

Вместе с тем апелляционный суд не дал оценки указанным выше доводам ответчицы с точки зрения фактического признания ею обстоятельств, на которые ссылалась истица как на основание своих требований.

Без внимания апелляционного суда остались также доводы о том, что после заключения договоров истица продолжала проживать в спорном доме, который считала своим единственным жильем, а также вопрос о наличии либо отсутствии у нее имущественных прав на другое жилое помещение.

Кроме того, Верховный Суд обратил внимание, что свидетель, допрошенная в суде первой инстанции, подтвердила доводы истицы, однако оценки этим показаниям апелляционный суд также не дал.

По убеждению Верховного Суда, указанные обстоятельства имеют существенное значение для полного установления фактических обстоятельств дела и правильного разрешения спора.

Таким образом, Верховный Суд частично удовлетворил кассационную жалобу, отменил постановление апелляционного суда и направил дело на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции.

Суд фактически подтвердил, что при оспаривании договора вследствие ошибки решающее значение имеет не только текст сделки, но и обстоятельства, которые могут свидетельствовать о подлинной воле сторон на момент ее заключения.

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