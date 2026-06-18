Военнослужащий добился в суде выплаты 100 000 гривен на лечение после ранения от FPV в Донецкой области

Суд признал бездействие воинской части и частично удовлетворил иск.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Волынский окружной административный суд рассмотрел в письменном производстве по правилам упрощенного искового производства административное дело по иску военнослужащего к воинской части о признании бездействия противоправным и обязательстве совершить действия.

Обстоятельства дела

Истец просил признать противоправным бездействие воинской части в части неначисления и невыплаты ему дополнительного вознаграждения, предусмотренного постановлением Кабинета Министров Украины от 28.02.2022 № 168 «Вопросы некоторых выплат военнослужащим, лицам рядового и начальствующего состава, полицейским и их семьям во время действия военного положения», увеличенного до 100 000 гривен в расчете на месяц, пропорционально дням пребывания на стационарном лечении и в отпуске для лечения после тяжкой травмы, связанной с защитой Родины, за периоды с 31.03.2025 по 08.04.2025, с 17.04.2025 по 16.05.2025, с 16.05.2025 по 26.05.2025, с 17.07.2025 по 22.07.2025, с 22.07.2025 по 28.07.2025, с 28.07.2025 по 27.08.2025, с 19.09.2025 по 02.10.2025 и с 02.10.2025 по 01.11.2025, а также обязать воинскую часть начислить и выплатить указанное дополнительное вознаграждение.

Истец проходил военную службу по мобилизации в воинской части №_1 с 19.11.2024 по 17.01.2026 и был уволен в запас. 31.03.2025 при выполнении боевого задания в районе населенного пункта Покровск Донецкой области он получил боевую травму (взрывная травма, акубаротравма с перфорацией правой барабанной перепонки, контузия правого глаза) в результате поражения беспилотным летательным аппаратом типа FPV.

В связи с травмой истец находился на стационарном лечении в медицинских учреждениях и в отпуске по состоянию здоровья. Он неоднократно обращался к командованию с рапортами и подтверждающими документами, однако дополнительное вознаграждение за спорные периоды не было выплачено.

Материалами дела подтвержден факт получения ранения, его обстоятельства (справка об обстоятельствах травмы № 807 от 15.05.2025), а также выводы военно-медицинских комиссий, которые установили причинно-следственную связь травмы с прохождением военной службы, а в последующих справках — с защитой Родины, тяжесть травмы (тяжелая или легкая) и необходимость лечения и отпуска.

Представитель воинской части в отзыве на иск не признал требования, сославшись на отсутствие в некоторых справках ВЛК формулировки «связано с защитой Родины», отсутствие рапортов за отдельные периоды, а также легкую степень тяжести травмы в одном из периодов.

Что решил суд

Волынский окружной административный суд по делу № 140/2582/26 вынес решение, которым иск был удовлетворен частично.

Суд признал противоправным бездействие воинской части в части неначисления и невыплаты дополнительного вознаграждения, увеличенного до 100 000 гривен в расчете на месяц, пропорционально дням пребывания на стационарном лечении и в отпуске для лечения после тяжкой травмы, связанной с защитой Родины, за периоды с 31.03.2025 по 08.04.2025, с 17.04.2025 по 26.05.2025, с 17.07.2025 по 28.07.2025, с 29.07.2025 по 27.08.2025 и с 19.09.2025 по 02.10.2025.

Суд обязал воинскую часть начислить и выплатить истцу соответствующее дополнительное вознаграждение за эти периоды. В удовлетворении остальных исковых требований отказано.

Суд установил, что истец получил боевую травму при исполнении обязанностей военной службы в условиях защиты Родины. Имеющиеся справки ВЛК и медицинские документы подтверждают пребывание на стационарном лечении и в отпуске по лечению в спорные периоды именно вследствие этого ранения.

Суд сослался на постановление Кабинета Министров Украины № 168 (с изменениями), в частности на пункты 1–2, согласно которому дополнительное вознаграждение в размере 100 000 гривен выплачивается, в частности, военнослужащим, которые в связи с ранением (контузией, травмой, увечьем), связанным с защитой Родины, находятся на стационарном лечении или в отпуске для лечения после тяжкого ранения по заключению ВЛК.

Суд указал, что отсутствие в первой справке ВЛК формулировки «связанное с защитой Родины» было обусловлено отсутствием на тот момент справки об обстоятельствах получения травмы, которая появилась позже, а последующие заключения ВЛК подтвердили такую связь. Для выплаты за период стационарного лечения тяжесть ранения не является обязательным условием, в отличие от отпуска для лечения.

В отношении периодов с легкой степенью тяжести травмы (в частности, после 02.10.2025) и некоторых других требований суд отказал в связи с отсутствием оснований, предусмотренных постановлением № 168.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.