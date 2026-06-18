Військовий виборов у суді виплату 100 000 гривень за лікування після FPV-поранення на Донеччині

Суд визнав бездіяльність військової частини та частково задовольнив позов.

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Волинський окружний адміністративний суд розглянув в письмовому провадженні за правилами спрощеного позовного провадження адміністративну справу за позовом військовослужбовця до Військової частини про визнання протиправною бездіяльності та зобов’язання вчинити дії.

Обставини справи

Позивач просив визнати протиправною бездіяльність військової частини щодо не нарахування та невиплати йому додаткової винагороди, передбаченої постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2022 №168 «Питання деяких виплат військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу, поліцейським та їх сім’ям під час дії воєнного стану», збільшеної до 100 000 гривень в розрахунку на місяць, пропорційно дням перебування на стаціонарному лікуванні та у відпустці для лікування після тяжкої травми, пов’язаної із захистом Батьківщини, за періоди з 31.03.2025 по 08.04.2025, з 17.04.2025 по 16.05.2025, з 16.05.2025 по 26.05.2025, з 17.07.2025 по 22.07.2025, з 22.07.2025 по 28.07.2025, з 28.07.2025 по 27.08.2025, з 19.09.2025 по 02.10.2025 та з 02.10.2025 по 01.11.2025, а також зобов’язати військову частину нарахувати та виплатити зазначену додаткову винагороду.

Позивач проходив військову службу за мобілізацією у Військовій частині НОМЕР_1 з 19.11.2024 по 17.01.2026 та був звільнений у запас. 31.03.2025 під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Покровськ Донецької області він отримав бойове травмування (вибухова травма, акубаротравма з перфорацією правої барабанної перетинки, контузія правого ока) внаслідок ураження безпілотним літальним апаратом типу FPV.

У зв’язку з травмою позивач перебував на стаціонарному лікуванні в закладах охорони здоров’я та у відпустці для лікування за станом здоров’я. Він неодноразово звертався до командування з рапортами та підтверджуючими документами, проте додаткову винагороду за спірні періоди не було виплачено.

Матеріалами справи підтверджено факт отримання поранення, його обставини (довідка про обставини травми №807 від 15.05.2025), а також висновки військово-лікарських комісій, які встановлювали причинний зв’язок травми з проходженням військової служби та у подальших довідках — з захистом Батьківщини, тяжкість травми (тяжка або легка) та необхідність лікування та відпустки.

Представник військової частини у відзиві на позов не визнав вимог, посилаючись на відсутність у деяких довідках ВЛК формулювання «пов’язане із захистом Батьківщини», відсутність рапортів за окремі періоди, а також легку тяжкість травми в одному з періодів.

Що вирішив суд

Волинський окружний адміністративний суд у справі №140/2582/26 ухвалив рішення, яким позов задоволено частково.

Суд визнав протиправною бездіяльність Військової частини щодо не нарахування та невиплати додаткової винагороди, збільшеної до 100 000 гривень в розрахунку на місяць, пропорційно дням перебування на стаціонарному лікуванні та у відпустці для лікування після тяжкої травми, пов’язаної із захистом Батьківщини, за періоди з 31.03.2025 по 08.04.2025, з 17.04.2025 по 26.05.2025, з 17.07.2025 по 28.07.2025, з 29.07.2025 по 27.08.2025 та з 19.09.2025 по 02.10.2025.

Суд зобов’язав Військову частину нарахувати та виплатити позивачу відповідну додаткову винагороду за ці періоди. У задоволенні решти позовних вимог відмовлено.

Суд встановив, що позивач отримав бойове травмування під час виконання обов’язків військової служби в умовах захисту Батьківщини. Наявні довідки ВЛК та медичні документи підтверджують перебування на стаціонарному лікуванні та у відпустці для лікування у спірні періоди саме внаслідок цього поранення.

Суд послався на постанову Кабінету Міністрів України №168 (зі змінами), зокрема пункт 1-2, згідно з якою додаткову винагороду в розмірі 100 000 гривень виплачують, зокрема, військовослужбовцям, які у зв’язку з пораненням (контузією, травмою, каліцтвом), пов’язаним із захистом Батьківщини, перебувають на стаціонарному лікуванні або у відпустці для лікування після тяжкого поранення за висновком ВЛК.

Суд вказав, що відсутність у першій довідці ВЛК формулювання «пов’язане із захистом Батьківщини» була зумовлена відсутністю на той момент довідки про обставини травми, яка з’явилася пізніше, а подальші висновки ВЛК підтвердили такий зв’язок. Для виплати за період стаціонарного лікування тяжкість поранення не є обов’язковою умовою, на відміну від відпустки для лікування.

Щодо періодів з легкою тяжкістю травми (зокрема, після 02.10.2025) та деяких інших вимог суд відмовив через відсутність підстав, передбачених постановою №168.

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