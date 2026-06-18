Втручання в діяльність суддів: ВРП розглянула 80 повідомлень про можливий вплив на правосуддя

Частину повідомлень передано до правоохоронних органів, щодо інших підстав для реагування не встановлено.

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Упродовж січня – травня 2026 року Вища рада правосуддя розглянула 80 повідомлень суддів про можливе втручання в їхню професійну діяльність або дії, що можуть порушувати гарантії незалежності суддів і підривати авторитет правосуддя. Про це інформує ВРП.

Із них 74 повідомлення надійшли безпосередньо у звітному періоді, решта були отримані раніше, але розглянуті вже в межах цього року.

За результатами розгляду 33 повідомлень про втручання в діяльність суддів щодо здійснення правосуддя ухвалено 26 рішень про вжиття заходів реагування:

звернення до прокуратури та органів правопорядку стосовно надання інформації про розкриття та розслідування злочинів;

внесення до відповідних органів чи посадових осіб подання про виявлення та притягнення до встановленої відповідальності осіб, якими вчинено дії або допущено бездіяльність, тощо.

Розглянувши 42 повідомлення суддів, Рада ухвалила 16 рішень про затвердження 36 висновків членів ВРП про відсутність підстав для вжиття заходів щодо забезпечення незалежності суддів та авторитету правосуддя.

Крім того, членами ВРП ухвалено рішення про залишення 5 повідомлень без розгляду.

Також зазначається, що Вища рада правосуддя ухвалила в межах своїх повноважень про вжиття заходів щодо забезпечення незалежності суддів та авторитету правосуддя 8 рішень з власної ініціативи.

Як відомо, статтею 376 Кримінального кодексу України передбачено кримінальну відповідальність за втручання в будь-якій формі в діяльність судді з метою перешкодити виконанню ним службових обов’язків або добитися винесення неправосудного рішення.

Також ми повідомляли, що Вища рада правосуддя ухвалила рішення про звільнення у відставку шістьох суддів. Рішення прийнято зв’язку з поданням суддями заяв про відставку.

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