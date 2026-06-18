Шість суддів пішли у відставку: кого звільнила Вища рада правосуддя

ВРП звільнила у відставку шістьох суддів.

Фото: NewAfrica/Depositphotos

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Вища рада правосуддя ухвалила рішення про звільнення у відставку шістьох суддів.

Рішення прийнято зв’язку з поданням суддями заяв про відставку.

У відставку звільнено:

Миколу Войнарівського — з посади судді Миколаївського районного суду Миколаївської області;

Інну Воробйову — з посади судді Вінницького окружного адміністративного суду;

Наталію Новікову — з посади судді Токмацького районного суду Запорізької області, яка була відряджена до Дніпровського районного суду міста Запоріжжя;

Ларису Житняк — з посади судді Чернігівського окружного адміністративного суду;

Віктора Онуфрієва — з посади судді Кропивницького апеляційного суду;

Ірину Пархоменко — з посади судді Нововодолазького районного суду Харківської області.

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