Шість суддів пішли у відставку: кого звільнила Вища рада правосуддя
Вища рада правосуддя ухвалила рішення про звільнення у відставку шістьох суддів.
Рішення прийнято зв’язку з поданням суддями заяв про відставку.
У відставку звільнено:
Миколу Войнарівського — з посади судді Миколаївського районного суду Миколаївської області;
Інну Воробйову — з посади судді Вінницького окружного адміністративного суду;
Наталію Новікову — з посади судді Токмацького районного суду Запорізької області, яка була відряджена до Дніпровського районного суду міста Запоріжжя;
Ларису Житняк — з посади судді Чернігівського окружного адміністративного суду;
Віктора Онуфрієва — з посади судді Кропивницького апеляційного суду;
Ірину Пархоменко — з посади судді Нововодолазького районного суду Харківської області.
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