Шесть судей ушли в отставку: кого уволил Высший совет правосудия

ВСП уволил в отставку шестерых судей.

Фото: NewAfrica/Depositphotos

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Высший совет правосудия принял решение об увольнении в отставку шестерых судей.

Решение принято в связи с подачей судьями заявлений об отставке.

В отставку уволены:

Николай Войнаровский — с должности судьи Николаевского районного суда Николаевской области;

Инна Воробьева — с должности судьи Винницкого окружного административного суда;

Наталья Новикова — с должности судьи Токмакского районного суда Запорожской области, которая была командирована в Днепровский районный суд города Запорожья;

Лариса Житняк — с должности судьи Черниговского окружного административного суда;

Виктор Онуфриев — с должности судьи Кропивницкого апелляционного суда;

Ирина Пархоменко — с должности судьи Нововодолажского районного суда Харьковской области.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.