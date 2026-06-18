Шесть судей ушли в отставку: кого уволил Высший совет правосудия
Высший совет правосудия принял решение об увольнении в отставку шестерых судей.
Решение принято в связи с подачей судьями заявлений об отставке.
В отставку уволены:
Николай Войнаровский — с должности судьи Николаевского районного суда Николаевской области;
Инна Воробьева — с должности судьи Винницкого окружного административного суда;
Наталья Новикова — с должности судьи Токмакского районного суда Запорожской области, которая была командирована в Днепровский районный суд города Запорожья;
Лариса Житняк — с должности судьи Черниговского окружного административного суда;
Виктор Онуфриев — с должности судьи Кропивницкого апелляционного суда;
Ирина Пархоменко — с должности судьи Нововодолажского районного суда Харьковской области.
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