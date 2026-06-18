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Шесть судей ушли в отставку: кого уволил Высший совет правосудия

10:42, 18 июня 2026
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ВСП уволил в отставку шестерых судей.
Шесть судей ушли в отставку: кого уволил Высший совет правосудия
Фото: NewAfrica/Depositphotos
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Высший совет правосудия принял решение об увольнении в отставку шестерых судей.

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Решение принято в связи с подачей судьями заявлений об отставке.

В отставку уволены:

Николай Войнаровский — с должности судьи Николаевского районного суда Николаевской области;

Инна Воробьева — с должности судьи Винницкого окружного административного суда;

Наталья Новикова — с должности судьи Токмакского районного суда Запорожской области, которая была командирована в Днепровский районный суд города Запорожья;

Лариса Житняк — с должности судьи Черниговского окружного административного суда;

Виктор Онуфриев — с должности судьи Кропивницкого апелляционного суда;

Ирина Пархоменко — с должности судьи Нововодолажского районного суда Харьковской области.

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