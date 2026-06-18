Полагается ли сотруднику ГБР единовременная помощь за выслугу лет после увольнения — позиция Верховного Суда

Бывший сотрудник ГБР требовал выплатить помощь за выслугу лет и компенсацию за неиспользованные отпуска.

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Лица рядового и начальствующего состава ГБР при увольнении имеют право на денежную компенсацию за неиспользованные дни дополнительного отпуска как участники боевых действий, а также за неиспользованный дополнительный отпуск работникам, имеющим детей. В то же время единовременная денежная помощь в размере 50% месячного денежного обеспечения за каждый полный календарный год службы выплачивается только по основаниям увольнения, прямо определенным законом. Если лицо уволено по соглашению сторон, право на такую выплату не возникает.

К такому выводу пришел Верховный Суд в составе Кассационного административного суда.

Обстоятельства дела

Бывший сотрудник Государственного бюро расследований, которого в августе 2022 года уволили со службы вследствие досрочного расторжения контракта по соглашению сторон, обратился в суд из-за несогласия с произведенным при увольнении расчетом.

Он считал, что ТУ ГБР безосновательно не начислило и не выплатило ему компенсацию за неиспользованный дополнительный отпуск как участнику боевых действий за 2021 и 2022 годы, компенсацию за неиспользованный дополнительный отпуск работнику, имеющему детей, а также единовременную денежную помощь в размере 50% месячного денежного обеспечения за каждый полный календарный год службы в соответствии со статьей 9 Закона «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц».

Ранее сотрудник уже обжаловал нерассмотрение своего рапорта относительно этих выплат. После исполнения того судебного решения ТУ ГБР сообщило ему об отсутствии правовых оснований для осуществления соответствующих выплат, после чего он обратился с новым иском.

Что решили суды

Харьковский окружной административный суд полностью удовлетворил иск. Суд признал противоправным бездействие ТУ ГБР и обязал начислить и выплатить истцу компенсации за неиспользованные отпуска, а также единовременную денежную помощь при увольнении.

Второй апелляционный административный суд частично отменил это решение. Апелляционный суд согласился с требованиями относительно компенсации неиспользованных отпусков, однако отказал в выплате единовременной денежной помощи. Суд указал, что статья 9 Закона №2262-XII не предусматривает выплату такой помощи лицам, уволенным по соглашению сторон в связи с досрочным расторжением контракта.

После этого кассационные жалобы подали как истец, так и ТУ ГБР и ГБР.

Позиция Верховного Суда относительно единовременной помощи

Верховный Суд согласился с выводами апелляционной инстанции.

Суд установил, что истец был уволен именно по соглашению сторон путем досрочного расторжения контракта. Это прямо следует из приказа об увольнении, который оставался действующим и не был обжалован истцом.

Доводы о том, что фактически увольнение было связано с сокращением штатов, Верховный Суд отклонил. Суд отметил, что такие аргументы были приведены лишь на стадии кассационного пересмотра и не подтверждены надлежащими доказательствами.

Кассационный административный суд подчеркнул, что статья 9 Закона №2262-XII содержит исчерпывающий перечень оснований увольнения, которые дают право на получение единовременной денежной помощи. Увольнение по соглашению сторон среди таких оснований не предусмотрено.

Поэтому Верховный Суд согласился с выводом апелляционного суда об отсутствии у истца права на единовременную денежную помощь в размере 50% месячного денежного обеспечения за каждый полный календарный год службы.

Почему ВС согласился с выплатой компенсации за неиспользованные отпуска

Рассматривая требования относительно компенсации за неиспользованные отпуска, Верховный Суд поддержал выводы судов предыдущих инстанций.

Суд обратил внимание, что специальное законодательство, регулирующее прохождение службы в ГБР, не содержит четких правил относительно компенсации за неиспользованные дни отпусков, накопленных за предыдущие годы. При таких обстоятельствах подлежат применению нормы общего трудового законодательства, в частности Кодекса законов о труде и Закона «Об отпусках».

Верховный Суд напомнил, что статья 24 Закона «Об отпусках» и статья 83 КЗоТ предусматривают выплату денежной компенсации за все неиспользованные дни отпуска при увольнении работника.

Отдельно Суд отметил, что дополнительный отпуск участника боевых действий является специальной социальной гарантией, установленной законодательством. Поэтому неиспользование такого отпуска во время прохождения службы не лишает лицо права на соответствующую компенсацию при увольнении.

В результате Верховный Суд согласился с выводами судов о том, что ТУ ГБР неправомерно не выплатило истцу компенсацию за неиспользованные дни дополнительного отпуска как участнику боевых действий за 2021–2022 годы и компенсацию за неиспользованный дополнительный отпуск работнику, имеющему детей.

Окончательное решение

Верховный Суд оставил без удовлетворения кассационные жалобы истца, ТУ ГБР и ГБР. Решение Харьковского окружного административного суда в части, которая не была отменена апелляционным судом, а также постановление Второго апелляционного административного суда оставлены без изменений. Постановление по делу №520/22593/23 вступило в законную силу с момента принятия и является окончательным.

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