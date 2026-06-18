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Можно ли потерять купленный земельный участок без компенсации: решение ЕСПЧ

14:26, 18 июня 2026
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Суд подчеркнул, что заявительница должна была проявить особую осмотрительность перед заключением договора купли-продажи.
Можно ли потерять купленный земельный участок без компенсации: решение ЕСПЧ
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Европейский суд по правам человека пришел к выводу, что возврат спорного земельного участка лесохозяйственного назначения в собственность государства преследовал легитимную цель обеспечения соблюдения принципа верховенства права и соответствовал общественным интересам, а заявительница, приобретая такой участок, не проявила должной осмотрительности и сознательно приняла риски, связанные с его приобретением.

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Именно к такому выводу Суд пришел в деле Galyna Stepanivna NOGA v. Ukraine.

По обстоятельствам дела в 2008 году заявительница приобрела земельный участок у компании «N» на основании договора купли-продажи. В мае 2011 года прокурор обратился в суд в интересах государства с иском об истребовании этого земельного участка у компании «N» и заявительницы, мотивируя это тем, что соответствующие земли являлись землями лесного фонда и находились в государственной собственности.

Окончательное решение по делу было принято 22 июня 2016 года: суды трех инстанций удовлетворили иск, установив, что спорный земельный участок относится к землям лесохозяйственного назначения, распоряжаться которыми уполномочен исключительно Кабинет Министров Украины, а не поселковый совет, который изъял этот земельный участок из государственного лесного фонда и отнес его к землям рекреационного назначения.

Позднее, в июне 2017 года, заявительница обратилась в суд с иском к сельскому совету и Кабинету Министров Украины о возмещении стоимости имущества. Суды отказали в удовлетворении иска, указав, что требования о компенсации должны были быть предъявлены к ее контрагенту по договору купли-продажи — компании «N».

Оценивая соблюдение принципа пропорциональности, ЕСПЧ не установил нарушения справедливого баланса между общественными и частными интересами.

Суд подчеркнул, что заявительница должна была проявить особую осмотрительность перед заключением договора купли-продажи, поскольку могла знать о принадлежности участка к особой категории земель и риске прекращения права собственности на него, учитывая судебные разбирательства о праве распоряжения этой землей, которые продолжались в 2004–2010 годах.

ЕСПЧ также обратил внимание на существенную разницу между ценой, уплаченной заявительницей за земельный участок (75 055 грн, примерно 6 800 евро), и его оценочной стоимостью (528 366 грн, примерно 48 500 евро), что вызвало сомнения в законности заключенного договора купли-продажи.

Учитывая эти обстоятельства, ЕСПЧ пришел к выводу, что, несмотря на отсутствие перспективы получения компенсации за изъятое имущество, заявительница не проявила должной осмотрительности и сознательно приняла риски, связанные с приобретением спорного земельного участка, а потому оснований для вывода о нарушении справедливого баланса интересов в данном деле нет.

Текст решения 45763/20 Galyna Stepanivna NOGA v. Ukraine.

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