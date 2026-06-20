Содержание под стражей: какие основания и условия применения меры пресечения

Содержание под стражей в Украине является исключительной мерой пресечения, которую суд может применить только при наличии обоснованного подозрения, предусмотренных законом рисков и невозможности их устранения более мягкими мерами.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Содержание под стражей считается самой строгой мерой пресечения в рамках уголовного производства и применяется исключительно в исключительных случаях. Его назначение заключается не в преждевременном наказании лица до вынесения судебного решения, а в обеспечении надлежащего процессуального поведения подозреваемого или обвиняемого, а также в минимизации рисков, предусмотренных статьей 177 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Законодательство в сфере уголовного процесса предусматривает, что основанием для избрания меры пресечения является наличие обоснованного подозрения и рисков, которые могут свидетельствовать о вероятности уклонения лица от следствия или суда, уничтожения, сокрытия либо искажения доказательств, незаконного воздействия на потерпевших, свидетелей и других участников производства, воспрепятствования расследованию иным способом либо совершения нового уголовного правонарушения.

Согласно статье 183 УПК Украины, применение содержания под стражей допускается только при условии, если прокурор докажет, что использование более мягких мер пресечения не обеспечит устранение установленных рисков.

Решая вопрос о применении такой меры пресечения, суд должен проверить ключевые обстоятельства: наличие обоснованного подозрения, существование хотя бы одного предусмотренного законом риска и недостаточность более мягких мер для его предотвращения. Если прокурор не докажет все эти обстоятельства, суд обязан отказать в применении меры пресечения либо может избрать более мягкую меру.

Особое значение имеет надлежащее мотивирование судебного решения. Риски не могут указываться формально или шаблонно — они должны подтверждаться конкретными фактическими данными. Практика Европейского суда по правам человека также исходит из того, что содержание под стражей требует «соответствующих» и «достаточных» оснований, а суды должны рассматривать возможность применения альтернативных мер пресечения.

В период военного положения вопрос содержания под стражей часто возникает в производствах по делам о преступлениях против основ национальной безопасности, военных и иных тяжких преступлениях. Вместе с тем даже по таким категориям дел суд должен оценивать индивидуальные обстоятельства: поведение лица, его социальные связи, состояние здоровья, наличие постоянного места жительства, риск уклонения, возможность влияния на свидетелей либо воспрепятствования производству.

Особенности применения содержания под стражей в производствах по уголовным правонарушениям против основ национальной безопасности Украины обусловлены повышенной общественной опасностью таких деяний и их направленностью против суверенитета, территориальной целостности, обороноспособности и безопасности государства. В таких делах суды особенно тщательно оценивают риски уклонения лица от правосудия, его возможные связи с представителями государства-агрессора, пребывание на временно оккупированной территории, возможность влияния на свидетелей либо продолжения противоправной деятельности.

Вместе с тем даже в этой категории уголовных производств содержание под стражей не должно применяться формально: суд обязан проверить наличие обоснованного подозрения, конкретных рисков и невозможность их предотвращения путем применения более мягкой меры пресечения, сообщили в Херсонском апелляционном суде.

Таким образом, содержание под стражей не может быть автоматическим следствием сообщения о подозрении или тяжести обвинения. Это исключительная мера пресечения, применение которой требует надлежащего доказательного обоснования, индивидуальной оценки обстоятельств дела и соблюдения баланса между интересами правосудия и правом человека на свободу.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.