Тримання під вартою: які підстави та умови застосування запобіжного заходу

Тримання під вартою в Україні є винятковим запобіжним заходом, який суд може застосувати лише за наявності обґрунтованої підозри, передбачених законом ризиків та неможливості їх усунення більш м’якими заходами.

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Тримання під вартою вважається найбільш суворим запобіжним заходом у межах кримінального провадження та застосовується виключно у виняткових випадках. Його призначення полягає не у достроковому покаранні особи до винесення судового рішення, а у забезпеченні належної процесуальної поведінки підозрюваного або обвинуваченого, а також у мінімізації ризиків, визначених статтею 177 Кримінального процесуального кодексу України.

Законодавство у сфері кримінального процесу передбачає, що підставою для обрання запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри та ризиків, які можуть свідчити про ймовірність ухилення особи від слідства чи суду, знищення, приховування або спотворення доказів, незаконного впливу на потерпілих, свідків та інших учасників провадження, перешкоджання розслідуванню будь-яким іншим способом або вчинення нового кримінального правопорушення.

Згідно зі статтею 183 КПК України, застосування тримання під вартою допускається лише за умови, якщо прокурор доведе, що використання більш м’яких запобіжних заходів не забезпечить усунення встановлених ризиків.

Суд, вирішуючи питання про застосування такого запобіжного заходу, має перевірити ключові обставини: наявність обґрунтованої підозри, існування хоча б одного передбаченого законом ризику та недостатність більш м’яких заходів для їх запобігання. Якщо прокурор не доведе всі ці обставини, суд зобов’язаний відмовити у застосуванні запобіжного заходу або може обрати більш м’який захід.

Особливого значення набуває належне мотивування судового рішення. Ризики не можуть зазначатися формально або шаблонно – вони мають підтверджуватися конкретними фактичними даними. Практика Європейського суду з прав людини також виходить із того, що тримання під вартою потребує «відповідних» і «достатніх» підстав, а суди повинні розглядати можливість застосування альтернативних запобіжних заходів.

У період воєнного стану питання тримання під вартою часто виникає у провадженнях щодо злочинів проти основ національної безпеки, воєнних та інших тяжких злочинів. Водночас навіть у таких категоріях справ суд має оцінювати індивідуальні обставини: поведінку особи, її соціальні зв’язки, стан здоров’я, наявність постійного місця проживання, ризик переховування, можливість впливу на свідків чи перешкоджання провадженню.

Особливості застосування тримання під вартою у провадженнях щодо кримінальних правопорушень проти основ національної безпеки України зумовлені підвищеною суспільною небезпекою таких діянь та їх спрямованістю проти суверенітету, територіальної цілісності, обороноздатності й безпеки держави. У таких справах суди особливо ретельно оцінюють ризики переховування особи від правосуддя, її можливі зв’язки з представниками держави-агресора, перебування на тимчасово окупованій території, можливість впливу на свідків або продовження протиправної діяльності.

Водночас навіть у цій категорії кримінальних проваджень тримання під вартою не має застосовуватися формально: суд повинен перевірити наявність обґрунтованої підозри, конкретних ризиків та неможливість їх запобігання шляхом застосування більш м’якого запобіжного заходу, повідомили в Херсонському апеляційному суді.

Отже, тримання під вартою не може бути автоматичним наслідком повідомлення про підозру чи тяжкості обвинувачення. Це винятковий запобіжний захід, застосування якого потребує належного доказового обґрунтування, індивідуальної оцінки обставин справи та дотримання балансу між інтересами правосуддя і правом людини на свободу.

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